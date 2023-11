Rezerwy Avii Świdnik w znakomitym stylu zakończyły rundę jesienną. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Przypomnijmy, że w tym sezonie promocję na czwarty front uzyska tylko zwycięzca lubelskiej klasy okręgowej. Tą drużyną będzie najprawdopodobniej lubelski Sygnał. Warto jednak starać się o drugie miejsce, bo da ono możliwość rywalizacji w barażach z przeciwnikami z innych „okręgówek”.

Śmiało można stwierdzić, że świdnicka młodzież może skuteczne bić się o tę pozycję z inną młodą drużyną – rezerwami Wisły Grupa Azoty. Avia w sobotni wieczór rozegrała znakomite spotkanie. Co ciekawe, mecz odbywał się przy sztucznym świetle. – Śmiałem się, że pogoda jest jak w lidze angielskiej, a światła jak w Lidze Mistrzów – żartuje Mateusz Książek, główny architekt sukcesu klubu ze Świdnika.

Bohaterem rywalizacji był Wiktor Lenard. 18-letni napastnik skompletował hat-tricka, co sprawia, że rundę jesienną kończy z 11 trafieniami. Szkoda, że ten zdolny piłkarz otrzymuje tak mało szans w pierwszej drużynie. Dotychczas w III lidze zagrał jedynie dwa razy, w sumie przez 25 min. Inna sprawa, że w bijącej się o awans do II ligi Avii ma w ataku olbrzymią konkurencję. – Kiedy obejmowałem ten zespół, to bardzo chciałem, żeby mógł się rozwijać. Chciałem, żeby przenosił formę z treningów na mecze. Z każdym miesiącem robi postęp. Dużo mu dają na pewno treningi z pierwszą drużyną. Jeszcze nie został zweryfikowany na poziomie III ligi, ale mam nadzieję, że w przyszłości tak się stanie – mówi Mateusz Książek.

Avia II Świdnik – Stal II Kraśnik 4:1 (2:1)

Bramki: Lenard (10, 23, 75), Kursa (68) – Cygan (40).

Avia II: Rudolf (46 Wolski) – Dmitruk, Kursa, Feret, Rukasz (70 Tchórzewski), Ziarek, Parcheta (46 Drzewiecki), Kowalski (60 Czupryn), Bzowski (80 Krawiec), Adamczyk (70 Bezkorovanyi), W. Lenard (80 Świdnik).

Stal II: Majewski – Leziak, Kozakowski, Latosiewicz, Jargieła, Poleszak, Machaj, Błaszczyk, Cygan, Wójtowicz (80 Kuś), Lutsyk (30 Ryba)

Żółte kartki: Parcheta, Kursa – Wójtowicz, Cygan. Sędziował: Bancerz. Widzów: 50.

Najlepszy z beniaminków

Hetman Gołąb na zakończenie rundy jesiennej zaaplikował Polesiu Kock aż pięć bramek i oddalił się od strefy spadkowej

Wyniki: Wisła Grupa Azoty II Puławy – Sygnał Lublin 2:3 (Wlaźlik 25, Lalak 47 – Karwat 38, Olszewski 83, 90+3) * Avia II Świdnik – Stal II Kraśnik 4:1 (Lenard 10, 23, 75, Kursa 68 – Cygan 40) * Tarasola Cisy Nałęczów – POM Iskra Piotrowice 3:2 (Paprocki 30, 65, Rodzik 37 - Drozd 80, Kośka 85) * LKS Stróża – Czarni 1947 Dęblin 3:4 * Tur Milejów – Sokół Konopnica 1:2 (Warecki 48 – J. Wójcik 45, Młynarski 60) * Polesie Kock – Hetman Gołąb 3:5 (Adamczuk 22, 85, 90+3 – Osiak 10, 50 z karnego, Kursa 65, Kłys 70 z karnego, Dębowski 80 z karnego) * Trawena Trawniki – Orion Niedrzwica 3:1 * Unia Bełżyce – MKS Ruch Ryki 1:1 (Kołodziejczyk 30 – Wasilewski 90+3).