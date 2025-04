Siedem goli Tura Milejów w meczu z Hetmanem Gołąb, wyniki lubelskiej okręgówki

Nie ma najmniejszych wątpliwości – Tur Milejów jest najlepszą drużyną lubelskiej klasy okręgowej. W rundzie wiosennej tylko nieliczni są w stanie nawiązać wyrównaną walkę z ekipą z Milejowa.

Jeszcze nikt natomiast nie był w stanie jej odebrać chociażby punktu. Nic więc dziwnego, że Tur jest liderem rozgrywek, chociaż trzeba pamiętać, że czeka go jeszcze bezpośredni mecz z MKS Ruchem Ryki. Odbędzie się on jednak dopiero w 27 kolejce. Zwycięstwo prawdopodobnie da drużynie trenera Zająca upragniony awans do IV ligi.

W sobotni wieczór Hetman Gołąb próbował nawiązać walkę z faworytem, ale był w stanie robić to jedynie przez kilkanaście minut. Goście zaskoczyli rywali wysokim pressingiem i musiało minąć kilka chwil zanim doświadczeni zawodnicy Tura znaleźli antidotum na postawę piłkarzy Hetmana.

W 23 minucie worek z bramkami rozwiązał Jakub Pryliński. Ten 24-letni napastnik zaczynał swoją karierę w lubelskim Motorze, ale później grał już w wielu innych klubach, m.in. Powiślaku Końskowola, Świdniczance Świdnik czy Wiśle Sandomierz. Z tym ostatnim zespołem dotarł nawet na poziom III ligi.

Do Milejowa Pryliński trafił w zimie, a wcześniej występował w Gromie Kąkolewnica. Do nowej ekipy wprowadził się znakomicie, zbiera świetne recenzje, a dobrą opinię potwierdził w sobotni wieczór aplikując Hetmanowi aż cztery bramki. Dobre humory po tym spotkaniu mieli również Jakub Cielebąk, Kacper Balczyński i Jakub Leszczyński, którzy również wpisali się na listę strzelców.

Warto wspomnieć, że dobra forma piłkarzy Tura idzie w parze ze zmianami infrastrukturalnymi w Milejowie. Miejscowy stadion jest wyjątkowej urody i śmiało można stwierdzić, że pod tym względem klub jest już gotowy na występy co najmniej w IV lidze. (kk)

Tur Milejów – Hetman Gołąb 7:2 (1:0)

Bramki: Pryliński (23, 47 z karnego, 58, 90), Cielebąk (55), Balczyński (65), J. Leszczyński (89) – Kusal (83), Ćwik (88).

Tur: Kowalczuk – Kowalski (61 Suryś), Szczerba (80 Tylus), Niewiński (46 Rod), Balczyński (70 Sowa), Kucybała, Kostiuk (70 M. Leszczyński), Cielebąk (80 J. Leszczyński), Zając, Pryliński, Fiedor (61 Gil)

Hetman: Pielacha – Rasiński, Myszka, Szczęśniak, Ćwik, Grobel (77 Capała), Sata (67 Szczypa), Kusal, Łucjanek, Pakowski, Skrzypiec.

Sędziował: Kaźmirski. Widzów: 300.

POZOSTAŁE WYNIKI

Unia Bełżyce – KS Cisowianka Drzewce 2:1 (Kołodziejczyk 76, Plewik 90+3 – Iwanek 17) * Garbarnia Kurów – Polesie Kock 1:7 (Kowalczyk 19 – Adamczuk 9, 30, 39, 70, 76, Michałów 34, Czechowski 88) * LKS Kamionka – Wisła Annopol 3:1 (Kępka 12, Woliński 80, 89 – Szewc 50) * Trawena Trawniki – MKS Ruch Ryki 1:2 (Woźniak, Bułhak) * Wisła II Puławy – POM Iskra Piotrowice 2:2 (Fernandes 13, 70 – Szabłowski 29, Kośka 76) * Tarasola Cisy Nałęczów – Sokół Konopnica 1:1 (Domagalski 2 – Wankiewicz 90+3) * Stal Poniatowa – LKS Wierzchowiska 7:2 (Gąsiorowski 1, Tkaczyk 12, 22, 50, Sowiński 42, Pikuła 67, Radziejewski 81 – Babiarz 53, Trawiński 90).