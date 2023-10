Wisła Grupa Azoty II Puławy zmierza do czwartej ligi. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

„Czerwona latarnia” rozgrywek dość niespodziewanie otworzyła wynik spotkania za sprawą Bartłomieja Dziwulskiego, który nic nie robił sobie z towarzystwa obrońców i celnym strzałem pokonał bramkarza gospodarzy. To jednak podrażniło puławian, którzy z pasją dążyli do odrobienia strat. Nieoczekiwanie jednak nie udało im się tego zrobić w pierwszej połowie. Przyczyną niepowodzenia był Władysław Snizhko. Lista jego zasług z pierwszej połowy jest bardzo długa i opisanie wszystkich interwencji przekroczyłoby zapewne ramy tego artykułu.

Nawet najlepszy bramkarz musi jednak skapitulować, jeżeli nie ma wystarczającej liczby dobrych defensorów. Ci z Niedrzwicy są przyzwoici, ale w drugiej połowie zaczęło im po prostu brakować sił. W efekcie w 60 min Adam Gałązka doprowadził do remisu. Po chwili, dzięki Kacprowi Szymankowi, Wisła wyszła na prowadzenie. 18-letni pomocnik ma w tym sezonie już kilka gier w II lidze, a dobra gra w rezerwach może przybliżyć go do wyjściowego składu pierwszej drużyny.

Ten gol jeszcze nie załamał gości, którzy w 66 min powinni wyrównać. Sędzia podyktował bowiem rzut karny za faul na Kacprze Kołbyko. Niestety, Krzysztof Żarnowski z 11 m przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Wisła szybko postanowiła zamknąć ten mecz i już w 70 min trafiła na 3:1. Autorem gola był Antoni Lalak. Wynik ustalił w 82 min Antonio Corbo, który wykańcza składną kontrę całej drużyny.

Wisła Grupa Azoty II Puławy – Orion Niedrzwica 4:1 (0:1)

Bramki: Gałązka (60), Szymanek (62), Lalak (70), Corbo (82) – Dziwulski (1).

Wisła: Łakota – Gałązka, Grzechnik, Kosowski, Łuczak (69 Lalak), Nojszewski, Pionka Plewka (75 Brykowski), Przywara (78 Knap), Szymanek (78 Polak), Wlaźlik (73 Corbo).

Orion: Snizhko – Bielak, Boguta (32 Wnuczek), Brodecki, Caboń (62 Strug), Chrześcijanek, Dziwulski, Kołbyko, Rogala, Żarnowski, Zdeb.

Żółte kartki: Gałązka, Nojszewski – Brodecki, Chrześcijanek. Sędziował: Sikora. Widzów: 50.

Rezerwy w grze o promocję

Druga drużyna Avii Świdnik rozgromiła Czarnych 1947 Dęblin

Wyniki: Sokół Konopnica – MKS Ruch Ryki 0:4 (Oleksiuk 52, Gałązka 53, Piotrowski 78, F. Kryczka 83) * Wisła Grupa Azoty II Puławy – Orion Niedrzwica 4:1 (Gałązka 60, Szymanek 62, Lalak 70, Corbo 82 – Dziwulski 1) * Avia II Świdnik – Czarni 1947 Dęblin 4:0 (Rukasz 15, W. Lenart 30, 50, J. Lenart 89) * Trawena Trawniki – Tarasola Cisy Nałęczów 3:0 * Sygnał Lublin – Stal II Kraśnik 2:1 * Unia Bełżyce – Hetman Gołąb 2:1 (Kołodziejczyk 35, 55 – Łucjanek 15) * Tur Milejów – POM Iskra Piotrowice 4:2 * Polesie Kock – LKS Stróża 3:1 (Adamczuk 24, 37, Czechowski 85 – K. Kowalik 82).