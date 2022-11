Kadra reprezentacji Polski na Mundial podana!

Co ciekawe obaj zawodnicy z naszego regionu noszą takie samo nazwisko. Do Kataru z kadrą narodową polecą: Damian Szymański, pochodzący z Kraśnika piłkarz greckiego AEK Ateny, a także Sebastian Szymański, który urodził się w Białej Podlaskiej.

Co do powołań pozostałych zawodników – selekcjoner Michniewicz nie zaskoczył i postawił na sprawdzonych zawodników. W reprezentacji poza pewniakami takimi jak Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik czy Wojciech Szczęsny znaleźli się inni zawodnicy, którzy przyczynili się o awansu naszej drużyny na mistrzostwa świata. Do samolotu lecącego do Kataru wsiądą także dwaj weterani z PKO BP Ekstraklasy – Artur Jędrzejczyk i Kamil Grosicki.

Mundial w Katarze rozpocznie się 20 listopada, a zakończy 18 grudnia. Reprezentacja Polski zagrają w grupie C gdzie ich rywalami będzie Meksyk, Arabia Saudyjska i Argentyna. Pierwszy mecz Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem 22 listopada o godzinie 17. Następnie rywalem Polski będzie drużyna z Azji – 26 listopada o godzinie 14, a na zakończenie zmagań grupowych dojdzie do starcia z Argentyną (30 listopada o godzinie 20).

KADRA REPREZENTACJI POLSKI NA MISTRZOSTWA ŚWIATA W KATARU

BRAMKARZE: Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio, Włochy), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy).

OBROŃCY: Jan Bednarek (Aston Villa FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Matty Cash (Aston Villa FC, Anglia), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Jakub Kiwior (Spezia Calcio, Włochy), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63, Francja), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy).

POMOCNICY: Krystian Bielik (Birmingham City FC, Anglia), Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab, Arabia Saudyjska), Michał Skóraś (Lech Poznań), Damian Szymański (AEK (Ateny), Grecja), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam, Holandia), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina, Włochy).

NAPASTNICY: Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Arkadiusz Milik (Juventus FC, Włochy), Krzysztof Piątek (US Salernitana 1919, Włochy), Karol Świderski (Charlotte FC, USA).