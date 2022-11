Mundial 2022: Meksyk - Polska 0:0 [na żywo]

23 min. Gorąco pod naszą bramką, ale w porę wybijamy piłkę

20 min. Do tej pory żaden z zespołów nie stworzył sobie żadnej dogodnej okazji na gola

16 min. Próba wyjścia z szybkim atakiem Polaków, bez powodzenia

12 min. Kolejna wrzutka w nasze pole karne i niecelny strzał Moreno

10 min. Szczęsny łapie pewnie dośrodowanie Gallardo

7 min. Strzał Lewandowskiego po wrzutce z rzutu rożnego. Bez efektów

6 min. Kontra Polaków przerwana wybiciem piłki przez rywali we własnym polu karnym!

3 min. Początek zgodny z przewidywaniami. Meksyk przy piłce, Polacy w obronie

1 min. Gramy!

Meksyk - Polska

Meksyk: Ochoa - Sanchez , Montes , Moreno , Gallardo - Herrera , Alvarez , Chavez - Lozano , Martin , Vega

Polska: Szczęsny - Bereszyński, Glik, Kiwior, Cash - Kamiński, Krychowiak, S. Szymański, Zieliński, Zalewski, Lewandowski.

- To wyjątkowy dzień i wierzę, że dobrze przygotowaliśmy się do tego mundialu. Co do składu tak jak mówilem sytuacja determinuje pewne rozwiązania. Dzisiaj mamy wielu skrzydłowych w kadrze meczowej i mogą oni wejść i pomóc drużynie. Postawiliśmy na takie ustawienie. Nie nastawiamy się na jeden element jakim jest kontratak, inne również będą istotne. Obrona? Kiwior gra regularnie w seria A, a Kamil Glik gra dziś setny mecz w kadrze - powiedział na antenie TVP Sport Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski niespełna godzinę przed meczem.

Szczęsny - Bereszyński, Glik, Kiwior, Cash - Kamiński, Krychowiak, S. Szymański, Zieliński, Zalewski, Lewandowski.

Selekcjoner Czesław Michniewicz przed spotkaniem nie chciał zdradzać taktyki swojej drużyny i nie podawał nazwisk zawodników jacy wybiegną na murawę. Kibice mogą jednak być pewni, że miejsce w bramce zajmie Wojciech Szczęsny, a w ataku wystąpi Robert Lewandowski. I to właśnie snajpera FC Barcelony najbardziej obawiają się nasi dzisiejsi rywale. Lewandowski nie strzelił jeszcze w swojej karierze gola na mundialu i we wtorek będzie chciał to zmienić.

Mecz Biało-Czerwonych z Meksykiem będzie drugim wtorkowym starciem w grupie C. W pierwszym spotkaniu tej grupy typowana za faworyta w walce o złoty medal Argentyna przegrała sensacyjnie z Arabią Saudyjską 1:2. Ten wynik sprawił, że rezultat starcia Polski z Meksykiem będzie niezwykle istotny w kontekście walki o wyjście z grupy i awans do fazy pucharowej.