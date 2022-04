Błękitni Obsza – Tanew Majdan Stary 2:0. Szykowali boisko prawie trzy godziny

0 A A

(fot. Błękitni Obsza/facebook)

Błękitni Obsza w szlagierze 18 kolejki pokonali na swoim boisku Tanew Majdan Stary i wskoczyli za plecy lidera rozgrywek – Omegi Stary Zamość co było idealną nagrodą za wykonanie ciężkiej pracy by spotkanie z ekipą z Majdanu Starego w ogóle doszło do skutku

