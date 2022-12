Hetman Zamość ma nowego trenera

Nowy szkoleniowiec pierwszej drużyny Hetmana to postać doskonale znana w Zamościu i na Zamojszczyźnie. W przeszłości ten szkoleniowiec prowadził takie zespoły jak Roztocze Szczebrzeszyn, Kryształ Werbkowice i seniorską drużynę AMSPN Hetman Zamość, a ostatnio zaś pracował jako trener juniorów młodszych w AMSPN, który niebawem ma dołączyć do struktur nowo budowanego Hetmana.

– Cieszę się z powrotu do Hetmana, którego jestem kibicem od najmłodszych lat. Jako jego były zawodnik mam Hetman cały czas w sercu. Zdaję sobie sprawę, że obecnie jesteśmy w niełatwej sytuacji, ale wierzę, że po zmianach jakie nastąpiły w Hetmanie, połączeniu z AMSPN i powstaniu nowej Akademii Piłkarskiej, wszystko pójdzie w dobrym kierunku – zakomunikował nowy szkoleniowiec na klubowym profilu na Facebooku. – Na pewno oczekiwania kibiców wobec seniorów Hetmana są duże, ale na tę chwilę najważniejsze sprawy to ułożenie organizacyjne klubu i zbudowanie dobrze funkcjonującej Akademii. Jeśli Hetman znów zdobędzie zaufanie kibiców, sponsorów i całego lokalnego środowiska, jeśli będzie działał transparentnie i przejrzyście, możemy liczyć na sukces. Jeśli chodzi o drużynę seniorów to obecnie mamy młody skład, który potrzebuje kilku doświadczonych zawodników. Będziemy z nimi rozmawiać. Oczywiście chcemy, żeby byli to nasi wychowankowie i jak tylko klub osiągnie finansową stabilność, będziemy myśleć o takich właśnie wzmocnieniach – dodał szkoleniowiec biało-zielono-czerwonych.

Nowego trenera czeka dużo pracy, a już wiadomo, że wiosną nie będzie mógł liczyć na jednego z czołowych zawodników – Sergieja Kravchenko. – Mogę potwierdzić, że ten zawodnik przenosi się do trzeciej ligi, a konkretnie drużyny Unii Solec Kujawski. Co do innych ruchów kadrowych trzeba jeszcze poczekać, bo rozmowy z zawodnikami trwają – zdradził nam w rozmowie nowy szkoleniowiec.

Klub z Zamościa po zatrudnieniu trenera Wieczerzaka prowadzi jednocześnie rozmowy z dotychczasowym szkoleniowcem Mykhaiło Kaznokhą odnośnie rozwiązania kontraktu lub zmiany zakresu jego obowiązków. A jeszcze pod wodzą poprzedniego szkoleniowca klub podał harmonogram sparingów przed rundą rewanżową. Pierwszy mecz kontrolny ma zostać rozegrany 18 stycznia z Tomasovią Tomaszów Lubelski, a ostatni czwartego marca z Bratem Siennica Nadolna. Nie wiadomo jeszcze czy dojdzie w nim do korekt.