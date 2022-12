Hetman Zamość ma nowy zarząd i prezesa

Dwa sezony temu Hetman występował w trzeciej lidze, ale na skutek problemów natury finansowej i organizacyjnej tamtejsze rozgrywki zakończył spadkiem. Przed rokiem mocno odmłodzona drużyna grała w czwartej lidze i musiała się pogodzić z kolejną degradacją. Tym samym najbardziej zasłużony dla regionu klub znalazł się na szóstym poziomie rozgrywkowym, a piąte miejsce na jego półmetku niejako przelało czarę goryczy, co do działań zarządu.

Wobec tego do prezydenta miasta przed kilkunastoma dniami trafił zbiorowy list, w którym dawni zawodnicy, trenerzy i ludzie związani z Hetmanem domagali się zmian w klubowych władzach. – Podpisałem wspomniany list, bo jako byłemu zawodnikowi Hetmana jego dobro leży mi na sercu. Chodzi zresztą nie tylko o Hetmana, ale przecież o całą piłkę w naszym regionie – mówiła przed kilkoma dniami nam jedna z osób, która podpisała się pod listem do prezydenta Zamościa. – Kiedyś Hetman grał nawet w drugiej lidze, a teraz występuje w klasie okręgowej i wcale nie zajmuje tam czołowego miejsca. To jasno i wyraźnie pokazuje jak marka tego zasłużonego dla regionu klubu w obecnych czasach podupadła. Do tego w zespole jest kilku obcokrajowców z Ukrainy. Żeby była jasność nie jestem uprzedzony do naszych wschodnich sąsiadów, ale wydaje mi się, że w klubie z takiego miasta powinno się przede wszystkim stawiać na lokalną młodzież i bazować na wychowankach, szczególnie na tak niskim poziomie – dodał nasz rozmówca.

W miniony piątek doszło do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KS Hetman Zamość. I jak poinformowano w wyniku jego przebiegu wybrano nowy zarząd. Nowym prezesem został Krzysztof Rysak zastępując Aleksandrę Kasprzak, wiceprezesem jest Piotr Trześniewski (w miejsce Tomasza Goździka), a członkiem zarządu Marcin Podsiadło (w zamian za Przemysława Gałkę). Powołano też komisję rewizyjną w skład której weszli: Marek Janda (przewodniczący), Marek Stręciwilk (członek) i Radosław Kołodziejczuk (członek).

– Nie jest tajemnicą, że już od kilku miesięcy pewna grupa osób wyszła z inicjatywą pomocy dla Hetmana. 2 grudnia dotychczasowy zarząd i komisja rewizyjna podały się do dymisji, a następnie doszło do głosowania po którym zostałem wybrany na prezesa – mówi Krzysztof Rysak, nowy sternik zamojskiego klubu.

Jakie cele na najbliższy okres stawiają sobie nowe władze? – Najbliższe tygodnie poświęcimy na szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją i funkcjonowaniem klubu. Chcemy też doprowadzić do połączenia sekcji młodzieżowych czyli AMSPN, które posiadają obecnie Srebrny Certyfikat szkoleniowy od Polskiego Związku Piłki Nożnej z KS Hetman. Celem jest oczywiście zapewnienia jak najlepszego szkolenia już od najmłodszych grup dziecięcych. Pracy jest sporo, ale cieszę się, że nie jestem sam i mam oparcie w innych, którym dobro Hetmana leży na sercu – kończy Rysak.