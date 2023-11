Hetman Zamość blisko mistrzostwa jesieni. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Przed tą kolejką Hetman i Huczwa miały na koncie po 34 punkty. A, że za tydzień oba zespoły zagrają ze sobą w tej kolejce jedna z nich mogła osiągnąć lekką przewagę nad najgroźniejszym rywalem.

Zespół trenera Przemysława Siomy udał się na trudny teren do Łukowej i mimo chęci zwycięstwa musiał zadowolić się jedynie jednym punktem. Z kolei Hetman podejmował na boisku za Rotundą Grom Różaniec. Gospodarze w 10 minucie wyszli na prowadzenie po tym jak do siatki trafił Oleksandr Kushch-Vasylyshyn. 11 minut po zmianie stron ekipa z Różańca doprowadziła do remisu. Po błędzie w defensywie zawodników Hetmana świetnej szansy nie zmarnował Arkadiusz Kusiak. W kolejnych minutach utrzymywał się remis, ale trzy minuty przed końcem spotkania drugiego gola zdobył Kushch-Vasylyshyn i trzy punkty zostały w Zamościu.

Hetman Zamość – Grom Różaniec 2:1 (1:0)

Bramki: Kushch-Vasylyshyn (10, 87) – Kwiatkowski (56).

Hetman: Dobromilski – Herda, Serdiuk, Materna (65 Łazar), Kostrubiec, Miedźwiedź (90 Woźniak), Oseła, Baran (75 Nowak), Buczek (60 Łapiński), Kushch-Vasylyshyn, Chodacki (79 Vistovskyi)

Grom: Markowicz, Gałka, Halych, Mielniczek, Hanas, Cynka, Puchacz, Konopka, Kaproń, Volkodav (64 Padiasek), Kwiatkowski.

Sędziował: Jasina.

Upragnione przełamanie w przedostatniej kolejce zanotowała Sparta Łabunie. Beniaminek do tej pory przegrał wszystkie dotychczasowe spotkania, a w sobotę mierzył się w Mirczu w roli gościa przeciwko Unii Hrubieszów, która wygrała dwa ostatnie spotkania. W 37 minucie goście wyszli na prowadzenie. Po przechwycie piłki piłkarze Sparty błyskawicznie zagrali ja do Mikołaja Krzywonosa, a ten będąc sam na sam z Stanisławem Dudkiem sprytnie go przelogował i w Mirczu zapachniało sensacją.

W drugiej połowie Unia uparcie dążyła do zdobycia bramki wyrównującej. Gospodarze od 70 minuty musieli grać jednak w osłabieniu po tym jak czerwoną kartkę zobaczył Adrian Cymerman. Grający w przewadze jednego zawodnika goście nie dali sobie już wbić gola, a sami w 85 minucie za sprawą strzału z dystansu Krzysztofa Braneckiego przesądzili o losach meczu i siegnęli po pierwszy komplet punktów w tym sezonie.

Unia Hrubieszów – Sparta Łabunie 0:2 (0:1)

Bramki: Krzywonos (37), Branecki (85)

Unia: Dudek – P. Cymerman, A. Cymerman, Wanarski, Pochylczuk (74 Kozak), Banit (46 Olszak), Kiełbasa (63 Filipczuk), Zawadzki (53 Karaszewski), Samochko (53 Savytskyi), Oleszczuk, Niderla.

Sparta: Fusiarz – Krzywonos, Kruk, Wójcicki, Wilczyński, Bosiak (70 Zając), Przyczyna (90 Kukułowicz), Dziuba, Nowak (75 Branecki), Latawiec (80 Buczak), Palikot.

Czerwona kartka: A. Cymerman (70).

Sędziował: Łaba.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Hetman Zamość – Grom Różaniec 2:1 (Kushch-Vasylyshyn 11, 85 – Kwiatkowski (56) * Omega Stary Zamość – Pogoń 96 Łaszczówka 4:4 (Nizioł 35, 52, Wróbel 48, Otręba (58) – Łaba 6, Ozkavak 36, Kuks 55, Żurawski 66-karny) * Victoria Łukowa – Huczwa Tyszowce 0:0 * Unia Hrubieszów – Sparta Łabunie 0:2 (Krzywonos 37, K. Branecki 86) * Metalowiec Goraj – Olimpia Miączyn 4:6 (Decyk 8, Sowa 45, Czajka 45+1, Malec 54,– Okoniewski 20, Gałka 45+2, 68, 84, Bidiuk 77, Dzwolak 78-samobójcza) * Olimpiakos Tarnogród – Graf Chodywańce 2:1 (Szymanek, Wiciejowski – Ciećko) * Potok Sitno – Korona Łaszczów 3:1 (Dołba 3, Miedźwiedź 31, Suszek 70 – Wojtowicz 80) * Tanew Majdan Stary – Błękitni Obsza 1:1