Huczwa Tyszowce – Victoria Łukowa 5:1. Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Wynik sobotniego meczu w Tyszowcach otworzył już w siódmej minucie Jaba Phkhakadze. W 26 minucie gości mogli wyrównać, ale rzutu karnego nie wykorzystał Krzysztof Rybak. Ta sytuacja szybko się zemściła, bo w 33 minucie miejscowi prowadzili 2:0 po golu Dawida Dworaka.

W drugiej połowie goście mogli zdobyć gola kontaktowego w 68 minucie, po tym jak sędzia podyktował kolejną „jedenastkę”. Tym razem do piłki podszedł Karol Tucki, ale także spudłował. W efekcie minutę później gola zdobyła Huczwa, a drugi raz do protokołu meczowego wpisał się Dworak. 12 minut później drugą bramkę strzelił Phkhakadze, a w 86 minucie Victoria wreszcie zdobyła bramkę za sprawą doświadczonego Jarosława Stępnia. Ostatnie słowo należało jednak do podopiecznych Przemysława Siomy bo trzy minuty przed końcem spotkania hattricka skompletował Phkhakadze.

Huczwa Tyszowce – Victoria Łukowa 5:1 (2:0)

Bramki: Phkhakadze (7, 82, 87), Dworak (33, 70) – Stępień (86).

Huczwa: Krawczyk – Wybranowski, Kwarciany (70 Szewc), Serdiuk, M. Okalski (70 Bezpalko), Dworak, Gacki (55 Szwanc), Maksymenko (80 Puzyrewski), Samochko (55 Szumlański), Ziółkowski, Phkhkakadze.

Victoria: Żukowski – Kasperek (73 Latawiec) Leśniak, Marzeda, Maciej Ostrowski, Marcin Ostrowski, Rybak (73 Baran), Stępień, Trancygier (70 Strus), Tucki, Wójcik.

Sędziował: Słoboda.

Co działo się na innych boiskach zamojskiej klasy okręgowej w 29. kolejce? Najwyższą wygraną w tej serii gier zanotowała Łada 1945 Biłgoraj. Zespół dowodzony przez trenera Jarosława Czarnieckiego tym razem rozgromił u siebie pewną spadku Granicę Lubycza Królewska 8:1, a hattrickiem w tym spotkaniu popisał się Josue. Z kolei wicelider rozgrywek, czyli Hetman Zamość strzelił w Bełżcu ostatniemu w tabeli Orkanowi zaledwie jednego gola, a jego autorem okazał się Mateusz Materna.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Omega Stary Zamość – Pogoń 96 Łaszczówka 1:0 (Nizioł 51) * Korona Łaszczów – Olimpia Miączyn 1:1 (Świątek 64 – Dołba 45) * Huczwa Tyszowce – Victoria Łukowa 5:1 (Phkhakadze 7, 82, 87, Dworak 33, 70 – Stępień 86) * Łada 1945 Biłgoraj – Granica Lubycza Królewska 8:1 (Josue 23, 30, 52, Kołodziej 33, 40, Goncharevich 51, Chmura 85, 87 – Kushch-Vasylyshyn 69) * Orkan Bełżec – Hetman Zamość 0:1 (Materna 25) * Unia Hrubieszów – Olimpiakos Tarnogród 0:1 (Bursztyka 67) * Graf Chodywańce – Igros Krasnobród 3:2 (Bobyliak 11, Anioł 48, 71 Murjas – 28 Senytskyi, 75 Droździel) * Tanew Majdan Stary – Włókniarz Frampol 7:0 (A. Kusiak 4, 24, 29, 78, T. Blicharz 77, Skubis 40, Rymarz 84).