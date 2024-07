Lato pełne zmian na ławkach trenerskich w zamojskiej klasie okręgowej

Zacznijmy od przypomnienia, że w Gromie Różaniec na kolejne rozgrywki pozostanie Siergiej Sawczuk. Spadkowicz z czwartej ligi w poprzednim sezonie rozkręcał się z kolejki na kolejkę i finalnie był bardzo blisko wywalczenia gry w barażach o powrót do Hummel IV Ligi. Ostatecznie ekipa z Różańca zajęła „dopiero” trzecie miejsce, ale pracę jaką wykonał szkoleniowiec bardzo doceniono. I w związku z tym powierzono mu prowadzenie zespołu w kolejnym sezonie. A w nim Grom z pewnością nie zadowoli się jedynie miejscem na podium lecz będzie chciał powalczyć o najwyższe cele.

Do zmian doszło za to w Omedze Stary Zamość. Wiadomo już, że drużyny w kolejnym sezonie nie poprowadzi Tomasz Goździuk. Wieloletni piłkarz ekipy ze Starego Zamościa jako trener prowadził ją od rundy wiosennej sezonu 2022/2023 zastępując Pawła Lewandowskiego. Goździuk poprowadził zespół w 45 meczach i jego bilans wyszedł minimalnie dodatnio. Drużyna pod jego wodzą zanotowała 19 zwycięstw osiem remisów i 18 porażek. – Koło zatoczyło krąg, bo tutaj rozpoczynałem swoją przygodę z piłką i po wielu latach gry i trenerki w innych klubach ponownie znalazłem się w Omedze, która dla mnie tak wiele znaczyła i dalej będzie w moim sercu. Nasze drogi się rozchodzą ale pamięć o ludziach z którymi miałem przyjemność dzielić szatnię pozostanie – napisał szkoleniowiec w mediach społecznościowych żegnając się z Omegą.

Goździuk bardzo szybko znalazł nowy klub, którym będzie Sparta Łabunie, czyli jeden ze spadkowiczów do klasy A. Po tym sezonie z drużyną pożegnał się Mariusz Kycko pracujący tam przez dwa sezony, w którym pierwszy z nich zwieńczony został awansem do „okręgówki”. Czas pokaże czy pod wodzą nowego szkoleniowca Sparta wróci do „najciekawszej ligi świata”.

Wracając do Omegi – wakat po Goździku zajął w Starym Zamościu doskonale znany na Zamojszczyźnie Jarosław Czarniecki. 49-letni trener wiosną prowadził Potok Sitno, z którym finalnie zajął 11. miejsce zapewniając drużynie pewne utrzymanie. W Omedze ambicje są zdecydowanie wyższe dlatego nowy trener, który w przeszłości prowadził chociażby Hetmana Zamość i Ładę 1945 Biłgoraj będzie chciał sprawić, by w nowym sezonie Omega ponownie była zaliczana do ścisłej czołówki rozgrywek. Natomiast Potok w miejsce Czarnieckiego sięgnął po Przemysława Gałkę. I trzeba przyznać, że dokonał „podwójnego” wzmocnienia, bo nowy trener będzie pomagać drużynie także na boisku. A to, że potrafi strzelać bramki wiedzą w regionie wszyscy.

Gałka zamienił na Sitno pracę w Olimpii Miączyn, która sięgnęła z kolei po Marcina Zająca pracującego ostatnio w Huraganie Hrubieszów.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o drobnych korektach w Olimpiakosie Tarnogród. Trenerem drużyny nie będzie już Robert Klecha, który jednak nadal będzie wspierać zespół jako zawodnik. Za wyniki drużyny w kolejnej kampanii ma za to odpowiadać Tomasz Mazurek – wieloletni działacz i w przeszłości trener grup młodzieżowych klubu z Tarnogrodu.