Pogoń 96 Łaszczówka – Huczwa Tyszowce 0:1. Przesądził gol Argentyńczyka

Sobotnie starcie w Łaszczówce zapowiadało się bardzo ciekawie. Huczwa do tej pory nie poniosła jeszcze żadnej porażki, a Pogoń po znakomitym starcie w poprzedniej kolejce uległa w Łukowej tamtejszej Victorii. Dlatego zespół dowodzony przez trenera Jerzego Bojko chciał wrócić na zwycięski szlak.

Derbowe spotkanie, jak można było się spodziewać, było bardzo wyrównane. W pierwszej połowie kibice nie doczekali się bramek choć w 20 minucie bliski szczęścia był Sylwester Kuks, ale piłka minimalnie minęła bramkę Huczwy. W odpowiedzi goście również mieli swoją okazję, ale futbolówka trafiła w słupek.

W drugiej odsłonie żadna z drużyn nie potrafiła znaleźć drogi do siatki choć tuż przed godziną gry okazję miał Kuks lecz jego główka okazała się niecelna. Huczwa miała jednak w swoich szeregach Rodrigo Ibaneza, który pojawił się na murawie w 68 minucie, a cztery minuty przed końcem pokonał bramkarza Pogoni oddając mocny i płaski strzał na wagę trzech punktów.

– Widać było, że to był ważny mecz dla obu zespołów, stąd momentami mógł przypominać piłkarskie szachy – mówi Jerzy Bojko, trenr Pogoni. Przyjechał do nas bardzo mocny rywal, a my mieliśmy braki kadrowe bo z różnych względów zabrakło Kamila Droździela, Jakuba Jeruzala i Damiana Ozkavaka. W pierwszej połowie przeciwnicy trafili w słupek, a my dwa razy w poprzeczkę. W drugiej połowie Huczwa trafiła w samej końcówce i zgarnęła trzy punkty. Za nami sześć kolejek, a tabela powoli zaczyna się dzielić na dwie połowy. Nie pozostaje nam nic innego jak walczyć w kolejnych spotkaniach o przełamanie – dodaje Bojko.

W następnej kolejce Pogoń zagra w gościach z Grafem Chodywańce, a Huczwa zmierzy się w kolejnym ligowym hicie z Gromem Różaniec.

Pogoń 96 Łaszczówka – Huczwa Tyszowce 0:1 (0:0)

Bramka: Ibanez (86).

Pogoń: Szewc – Jędrzejewski (85 Chromiec), Żurawski, Stępniak, Dziura, Bukowski (75 Raczkiewicz), Łaba, Lasota, Lis (70 Stożek), Towbin, Kuks (65 Paszkiewicz).

Huczwa: Shpakivskyy – Boiarchuk, D. Okalski, Kwarciany, M. Okalski (46 Torba) – Maksymenko (46 Sas), Szwanc (68 Gacki), Bubeła – Horin, Sanou (68 Ibanez), Ziółkowski (68 Stec).