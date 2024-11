Strzelali jesienią aż miło. Klasyfikacja strzelców zamojskiej klasy okręgowej

Mowa o Jakubie Paćkowskim i Kamilu Kaproniu, którzy solidarnie jesienią strzelili po 12 bramek dla swojej drużyny i mocno przyczynili się do tego, że Grom jesienią wygrał 13 spotkań, raz zremisował i poniósł tylko jedną porażkę. Warto w tym miejscu zauważyć, że taką samą ilość bramek na swoim koncie zapisał Mateusz Wróbel z Olimpii Miączyn. Napastnik ten miał jednak zdecydowanie cięższe zadanie, bo wraz z kolegami w tym sezonie bije się o utrzymanie. Zespół dowodzony przez trenera Mariusza Zająca jesienią strzelił tylko 25 goli, co sprawia, że dorobek samego Wróbla to niespełna połowa trafień całego zespołu.

W czołówce strzelców na półmetku sezonu plasuje się także Damian Buczek z Omegi Stary Zamość i Maksymilian Kubik z Tanwi Majdan Stary. Tutaj warto jednak zaznaczyć, że gdyby nie feralny mecz z Potokiem Sitno to Kubik miałby o dwie bramki więcej. Zawodnik Tanwi trafił w tym spotkaniu do siatki dwukrotnie, a mecz zakończył się wygraną faworytów 6:2. Jednak później wynik został zweryfikowany jako walkower na korzyść ekipy z Sitna na skutek nieznajomości regulaminu przez działaczy z Majdanu Starego odnoście przepisu dotyczącego możliwości i czasu gry zawodnika drużyny młodzieżowej w innym zespole.

NAJLEPSI STRZELCY ZAMOJSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ PO RUNDZIE JESIENNEJ

12 bramek – Jakub Paćkowski, Kamil Kaproń (obaj Grom Różaniec), Mateusz Wróbel (Olimpia Miączyn) * 10 bramek – Damian Buczek (Omega Stary Zamość), Maksymilian Kubik (Tanew Majdan Stary) * 9 bramek – Akaki Shamatava (Grom), A. Kusiak (Tanew) * 8 bramek – Damian Ziółkowski (Huczwa Tyszowce), Bartosz Nizioł (Omega), Mateusz Dziurdza (Tanew) * 7 bramek – Kamil Woźniak (BKS Bodaczów), Serhii Olekh (Olimpiakos Tarnogród), Artur Mac (Andoria Mircze).