Sypnęło niespodziankami w Keeza zamojskiej klasie okręgowej

Do niespodzianki doszło w Miączynie, gdzie tamtejsza Olimpia przegrała 2:4 z Pogonią 96 Łaszczówka. Faworytem spotkania był zespół grającego trenera Przemysława Gałki. I właśnie popularny „Gała” otworzył wynik meczu w 38 minucie. Jednak trzy minuty później do remisu doprowadził Tomasz Kłos, a tuż po przewie dał swojej drużynie prowadzenie. Potem do siatki gospodarzy trafił jeszcze Michał Zawiślak, a następnie samobójczą bramkę strzelił Mateusz Janicki. Chwilę później trafił jeszcze Dawid Muzyczka, ale ostatecznie komplet punktów powędrował do Łaszczówki.

Niespodziewanym wynikiem zakończył się także mecz w Goraju, gdzie tamtejszy Metalowiec urwał punkty Tanwi Majdan Stary. Goście wyszli na prowadzenie w 12 minucie po strzale Arkadiusza Kusiaka, ale sześć minut później wyrównał Mateusz Dzwolak. Więcej goli w tym spotkaniu już jednak nie padło.

Za największą sensację należy uznać remis Błękitnych Obsza z Granicą Lubycza Królewska. Podopieczni trenera Piotra Palucha w niedzielę ograli na wyjeździe Omegę Stary Zamość i zakończyli trwającą niemal trzy lata passę rywali bez porażki u siebie. Jednak w środę zostali zastopowani przez drużynę Bartłomieja Stefanika. W 35 minucie gola dla przyjezdnych zdobył Szymon Olenkiewicz, a tuż przed przerwą remis dla gospodarzy uratował Tomasz Stelmach.

Pozostałe mecze 20 serii gier zostaną rozegrane w Wielką Sobotę.

KEEZA ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – 20 kolejka

Olimpia Miączyn – Pogoń 96 Łaszczówka 2:4 (Gałka 38, Muzyczka 68 – Kłos 41, 47, Zawiślak 58, Janicki 67-samobójcza) * Błękitni Obsza – Granica Lubycza Królewska 1:1 (Stelmach 45 – Olenkiewicz 35) * Metalowiec Goraj – Tanew Majdan Stary 1:1 (Mateusz Dzwolak 18 – A. Kusiak 12) * Łada 1945 Biłgoraj – Sparta Łabunie 2:1 (Nawrocki 4, Kołodziej 44 – Stec 15) * Tur Turobin – Omega Stary Zamość 1:5 (Kryk 71-karny – Nizioł 9, 6, Hadło 17, Bubeła 56, Smyk 78). Dokończenie kolejki 16 kwietnia: Włókniarz Frampol – Olimpiakos Tarnogród * Korona Łaszczów – Andoria Mircze * Victoria Łukowa – Roztocze Szczebrzeszyn.