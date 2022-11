W weekend odbędą się ostatnie tegoroczne mecze w zamojskiej klasie okręgowej

Granica i Orkan to dwa zespoły, których sytuacja przed rundą wiosenną wygląda najgorzej. Obie ekipy zdobyły do tej pory ledwie sześć punktów i wygrały zaledwie jeden mecz. Granica sensacyjnie pokonała w Starym Zamościu tamtejszą Omegę, a Orkan zwyciężył 3:0 z Grafem Chodywańce. Było to jednak w czwartej kolejce, a więc bardzo dawno temu. Przed tygodniem obie z tych drużyn mogły nieco poprawić swój dorobek, ale zanotowały minimalne porażki. Granica przegrała 1:2 z Koroną Łaszczów, a Orkan uległ 0:1 we Frampolu tamtejszemu Włókniarzowi po bramce straconej w 90 minucie gry.

Powyższe fakty, rzecz jasna, nie stawiają gospodarzy jako faworytów zaległych potyczek. W ostatnim meczu tego roku Granica zmierzy się u siebie z Olimpią Miączyn. Zespół trenera Przemysława Gałki przed tygodniem pokonał minimalnie Omegę Stary Zamość 1:0. Jeśli gracze z Miączyna również przeciwko Granicy sięgną po komplet punktów, awansują na dziewiąte miejsce w tabeli. Z kolei Tanew w przypadku wygranej w Bełżcu nadal będzie na 13. miejscu i zmniejszy dystans do zespołów ze środka tabeli. Dla tamtejszych kibiców tak niskie miejsce w tabeli jest jednak z pewnością dużym zawodem. Przecież dwa sezony temu Tanew wygrała ligę, ale nie zdecydowała się na występu na wyższym poziomie. Od tego czasu minęło półtora roku i zespół zamiast bić się o miejsce w czołówce musi skoncentrować się na walce o utrzymanie. Nie ma mowy o zmianie trenera, Bogdan Antolak ma pełne zaufanie – zapowiadał po ostatniej ligowej porażce ekipy z Majdanu Starego z Unią Hrubieszów na swoim obiekcie Ryszard Dziura, kierownik Tanwi dodając, że zimą w klubie powinno dojść do wzmocnień. – Mamy w tej rundzie pewne kłopoty kadrowe, ale musimy sobie z nimi jakoś poradzić. Czeka nas ostatni mecz w tym roku. Gramy z Orkanem i powalczymy o bardzo nam potrzebny komplet punktów – dodał kierownik ekipy z Majdanu Starego.

Oba zaległe spotkania zamojskiej klasy okręgowej zaplanowano na najbliższą sobotę.