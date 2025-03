Wraca zamojska klasa okręgowa nazywana przez wielu "najciekawszą ligą świata"

Na półmetku rozgrywek Grom na 40 punktów, a więc 10 „oczek” więcej niż druga w tabeli Tanew. Podopieczni trenera Sergieja Sawczuka zimą nie próżnowali i rozgrywali mecze z wyżej notowanymi rywalami. I choć musieli w nich uznać często wyższość przeciwników to okres przygotowawczy zapisali na plus. – Sparingi rządzą się swoimi prawami, a wszystko zweryfikuje liga. Często w grach kontrolnych prezentowaliśmy się dobrze, ale dwa ostatnie sprawdziany przed ligą przegraliśmy. Nie robimy z tego tragedii, bo od najbliższego weekendu wyniki będą miały zdecydowanie większe znaczenie – mówi Siergiej Sawczuk, trener Gromu.

Grom już w pierwszej wiosennej kolejce czeka mecz z niewygodnym rywalem. Do Różańca przyjedzie bowiem Graf Chodywańce. Podopieczni trenera Bohdana Bławackiego jesienią spisywali się średnio, ale po solidnie przepracowanej zimie w Chodywańcach z pewnością myślą o poprawie ósmego miejsca. – Wyniki meczów sparingowych naszego pierwszego wiosennego rywala budzą respekt. Jesienią na ich terenie mecz był bardzo wyrównany i podejrzewam, że i tym razem będzie to zacięte spotkanie. Dobierzemy odpowiednią taktykę na to spotkanie i postaramy się oczywiście o zwycięstwo – zdradza trener lidera zamojskiej klasy okręgowej.

Grom do rundy wiosennej przystąpi w niemal niezmienionym składzie. Przez pewien czas nie wiadomo było czy do drużyny wróci Akaki Shamatava, ale Gruzin jest już z zespołem i przynajmniej najbliższe pół roku zagra w Gromie. Zespół wzmocnił Bartłomiej Salik z Łady Biłgoraj, a w odwrotnym kierunku powędrował Maciej Cynka. W kadrze lidera na rundę wiosenną znalazł się także Damian Kupiec. – W tej kolejce dodatkowo będziemy musieli sobie poradzić bez pauzujących za kartki Mariusza Szarlipa i Pawła Konopki. Na szczęście boisko po zimie jest bardzo dobrze przygotowane do gry więc nic tylko wyjść i walczyć o punkty. Awans? Będziemy o tym mówić dopiero wtedy gdy zgromadzimy taką liczbę punktów, która nam go zapewni – kończy szkoleniowiec Gromu.

Gdzie jeszcze w pierwszej wiosennej kolejce powinno być ciekawie? Z pewnością w Tarnogrodzie, gdzie trzeci w tabeli Olimpiakos zagra z Huczwą Tyszowce. Celem zespołu trenera Tomasza Mazurka jest walka o utrzymanie bardzo dobrej, trzeciej lokaty, a ekipa trenera Siomy będzie chciała jak najszybciej rozpocząć marsz w górę tabeli po nieudanej rundzie jesiennej. Trzecim najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem będzie starcie Pogoni 96 Łaszczówka z Victorią Łukowa. Będzie to tym samym debiut dla Tomasza Margola jako trenera Pogoni w meczu o punkty. – Jestem bardzo zmotywowany przed nadchodzącym meczem z Victorią – zapewnia Tomasz Margol. – Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas mecz z trudnym przeciwnikiem. Mamy swój plan na to spotkanie, którego oczywiście teraz nie zdradzę – uśmiecha się trener Pogoni.

Ekipa z Łaszczówki wiosną będzie chciała poprawić siódmą lokatę, bo zimą porządnie się wzmocniła. Do drużyny wrócił Damian Ozkavak, który ostatnio grał w Tomasovii, a z Gryfa Gminy Zamość Bartłomiej Stępniak. Pogoń wzmocnił także Michał Dudziński oraz bramkarz Kacper Kostrubiec. – Potrzebowaliśmy wzmocnienia konkurencji na pozycji bramkarza, by podnieść rywalizację między słupkami – zdradza Margol i zapewnia, że jego zespół w każdym kolejnym meczu będzie chciał walczyć o komplet punktów.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – 16. KOLEJKA (15-16 MARCA)

Grom Różaniec – Graf Chodywańce * Olimpia Miączyn – Omega Stary Zamość * Korona Łaszczów – Potok Sitno * Olimpiakos Tarnogród – Huczwa Tyszowce * Błękitni Obsza – BKS Bodaczów * Tanew Majdan Stary – Olender Sól * Kryształ Werbkowice – Andoria Mircze * Pogoń 96 Łaszczówka – Victoria Łukowa.