Zamojska klasa okręgowa. Trwa rywalizacja w Pucharze Starostów

W powiecie Biłgorajskim najpierw odbyła się runda wstępna, a następnie rozegrano ćwierćfinały. W jednym z nich Tanew Majdan Stary podejmowała spadkowicza z Hummel IV Ligi – Błękitnych Obsza. Ekipa trenera Bogdana Antolaka prowadziła już 3:0 po tym jak hattricka ustrzelił Tomasz Blicharz, ale ostatecznie przegrała to spotkanie 3:4. Trzy razy z rzutów karnych nie pomylił się Ugochukwu Preciousa Chikatara, a wynik spotkania ustalił Mateusz Gałka.

W drugim ćwierćfinale Grom Różaniec w regulaminowym czasie remisował 1:1 z Relaxem Księżpol po golu Kamila Kapronia z rzutu karnego. Dlatego do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, a w nich lepiej nerwy na wodzy trzymali piłkarze spadkowicza. Natomiast mecze Metalowiec Goraj z Olimpiakosem Tarnogród i Huraganu Chmielek z Victorią Łukowa zakończyły się po zamknięciu wydania.

W powiecie hrubieszowskim awans do finały bez konieczności rywalizacji przypadł Andorii Mircze, bo do rozgrywek zgłosiły się tylko trzy zespoły. W drugim półfinale doszło do derbów Hrubieszowa pomiędzy Huraganem, a Unią. Mecz lepiej zaczął się dla ekipy z klasy okręgowej, bo już w szóstej minucie wynik spotkania, które rozegrane zostało w Teptiukowie, otworzył Mateusz Olszak. Natomiast w drugiej połowie do głosu doszedł Huragan. W 54 minucie do remisu doprowadził Damian Gilarski, a dwie minuty później do siatki Unii trafił Piotr Fulara. Natomiast w 87 minucie wynik spotkania ustalił Jakub Panasiewicz i to Huragan zameldował się w finale.

W ten weekend poznaliśmy też finalistów w powiecie tomaszowskim. Zostali nimi piłkarze Pogoni 96 Łaszczówka i Huczwy Tyszowce. Ekipa dowodzona przez Jerzego Bojko rozbiła aż 8:0 Orkana Bełżec. Po dwa gole zdobyli Michał Towbin, Jacek Paszkiewicz i zawodnik testowany, a po jednym trafieniu dołożyli Damian Ozkavak i Sylwester Kuks. Huczwa z kolei okazała się minimalnie lepsza od Korony Łaszczów, którą ograła na wyjeździe 2:1. W 66 minucie na listę strzelców wpisał się Patryk Szumlański, a 80 minucie wynik podwyższył Kirył Horin. W końcówe honorowego gola dla gospodarzy zdobył Jakub Wawrzusiszyn.

Na koniec rzut oka na rywalizację w powiecie zamojskim. Awans do półfinału, ale bez gry wywalczył Potok Sitno, który zwyciężył walkowerem z Sokołem Zwierzyniec i wcale z tego faktu się nie cieszył. – Bardzo przykra informacja, bowiem na tym etapie nie awans był dla nas najważniejszy a przede wszystkim możliwość gry i złapania rytmu meczowego – napisano na klubowym facebooku klubu z Sitna. Na całe szczęście Grzegorz Drozdowski i spółka nie zmarnowali całkowicie tego weekendu, bo w sobotę rozegrali sparing z Omegą Stary Zamość i wygrali 4:3. Dubletem w tym spotkaniu popisał się Kamil Pyś, a po jednym golu dołożyli Daniel Pyś i Krystian Omański. W innych meczach ćwierćfinałowych BKS Bodaczów pokonał Deltę Nielisz, a Alwa Brody Małe uległa Sparcie Łabunie. Natomiast ostatnim półfinalistą będzie albo wspomniana Omega albo Olimpia Miączyn. Mecz tych drużyn zaplanowano na poniedziałkowy wieczór.

PUCHAR STAROSTÓW 2023

POWIAT BIŁGORAJSKI

Runda wstępna: Piast Babice – Relax Księżpol 2:5 * Cosmos Józefów – Olimpiakos Tarnogród 4:5. Ćwierćfinały: Tanew Majdan Stary – Błękitni Obsza 3:4 * Relax Księżpol – Grom Różaniec 1:1, karne 4:5 * Metalowiec Goraj – Olimpiakos Tarnogród 0:1 * Huragan Chmielek – Victoria Łukowa 0:6.

POWIAT HRUBIESZOWSKI

Półfinały: Andoria Mircze – wolny los * Huragan Hrubieszów – Unia Hrubieszów 3:1 * Finał: Andoria – Huragan (29/30 lipca)

POWIAT TOMASZOWSKI

Ćwierćfinały: Orkan Bełżec – Graf Chodywańce 5:1 * Granica Lubycza Królewska – Pogoń 96 Łaszczówka 0:3 * Korona Łaszczów – Perła Telatyn 9:0 * Sparta Wożuczyn – Huczwa Tyszowce 1:4 * Półfinały: Orkan Bełżec – Pogoń 96 Łaszczówka 0:8 * korona Łaszczów – Huczwa Tyszowce 1:2 * Finał: Pogoń – Huczwa (29/30 lipca).

POWIAT ZAMOJSKI

Runda wstępna: Orion Jacnia – Omega Stary Zamość 3:8 * Hetman Zamość – Potok Sitno 0:2 * Ćwierćfinały: Sokół Zwierzyniec – Potok Sitno 0:3 (walkower) * BKS Bodaczów – Delta Nielisz 5:1 * Alwa Brody Małe – Sparta Łabunie 1:4 * Omega Stary Zamość – Olimpia Miączyn poniedziałek.