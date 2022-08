Znamy pierwszego ze zwycięzców tegorocznej edycji Pucharu Starostów

Przypomnijmy, że Huragan w półfinale tych rozgrywek otrzymał wolny los, a Unia zmierzyła się na swoim stadionie ze spadkowiczem z klasy okręgowej – ekipą Andorii Mircze i wygrała 5:1.

Tym samym w finale doszło do derbów Hrubieszowa. Początek meczu należał do gospodarzy, którzy postawili na wysoki pressing. Z czasem jednak i piłkarze Unii zaczęli dochodzić do głosu, ale przed przerwą kibice nie doczekali się bramek.

W drugiej połowie inicjatywę zaczęło przejmować Unia, ale to Huragan zdobył gola. W 65 minucie piłka trafiła do Kordiana Hryniaka, a ten strzałem sprzed pola karnego pokonał Tomasza Wikło, dla którego był to ostatni mecz w barwach Unii. Zespół trenera Waldemara Koguta dążył do wyrównania, ale mijały kolejne minuty, a wynik pozostawał ten sam. Jednak w 90 minucie Marcel Pędlowski wypatrzył w polu karnym Michała Jabłońskiego, a ten rzutem na taśmę wyrównał stan rywalizacji. Chwilę później sędzia zakończył spotkanie, a to oznaczało serię rzutów karnych, gdyż w Pucharze Starosty nie przewidziano dogrywek.

W serii jedenastek lepiej nerwy na wodzy trzymali piłkarze Unii. W pierwszej serii zawodnik Huraganu trafił w słupek, a Pędlowski się nie pomylił. Gospodarze wyrównali chwilę później, a następnie Michał Jabłoński trafił w poprzeczkę. Natomiast w trzeciej kolejce Wikło wygrał pojedynek z Hryniakiem rewanżując się mu tym samym za straconą bramkę z drugiej części spotkania. Bramkarz Unii nie poprzestał na jednym obronionym rzucie karnym i w ostatniej serii zatrzymał jeszcze strzał Mateusza Pańko i został bohaterem swojego zespołu w swoim pożegnalnym występie.

– To był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Przeciwnik dysponował bardzo dobrym składem i spotkanie było bardzo wyrównane. Przegrywaliśmy po tym jak rywale zdobyli gola z dystansu. Jednak w samej końcówce doprowadziliśmy do remisu i rzutów karnych. A w nich Wikło spisał się rewelacyjnie i wielka szkoda, że żegna się z naszym klubem – ocenił Waldemar Kogut, trener Unii. (bs)

Huragan Hrubieszów – Unia Hrubieszów 1:1 (0:0) karne 1:2

Bramki: Hryniak (65) – Jabłoński (90).

Huragan: Żygawski – Garbacz, Przeworski, Musiał, Panasiewicz, Pańko, Kamiński, Hryniak, Jarosz, Fulara, Gilarski oraz Lisiczyński, Rutkowski.

Unia: Wikło – zawodnik testowany I, Starushkevych, zawodnik testowany II, Blicharz, Pędlowski, Jabłoński, Kuron, Niderla, zawodnik testowany III, zawodnik testowany IV oraz Khrystiuk

Żółte kartki: Panasiewicz – Niderla.

Sędziował: Jarosław Jasina.