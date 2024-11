Padwa jedzie do Ciechanowa, AZS AWF Biała Podlaska chce wygrać po raz drugi

W Zamościu humory ostatnio dopisują. W minionej kolejce zawodnicy Padwy zainkasowali bowiem kolejny komplet punktów. W meczu na wyjeździe ograli KPR Fit Dieta Żukowo 36:26.

Tym samym zrehabilitowali się za porażkę przed własną publicznością z RAJBUD Stalą Gorzów Wielkopolski. Najwięcej bramek podczas wyjazdu do Żukowa zdobyli Łukasz Szymański – siedem oraz Karol Małecki i Miłosz Bączek, po sześć. Pięć trafień dorzucił także Władysław Paravinchak. Po tej wygranej KPR Padwa zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Gonią ją w klasyfikacji E.LINK Gwardia Koszalin, Sandra Spa Pogoń Szczecin i Jurand Ciechanów, który jest siódmy z 12 „oczkami” na koncie.

W ostatniej serii gier Jurand gościł w Koszalinie, mierząc się z rewelacyjnie spisującym się beniaminkiem E.LINK Gwardią. Ciechanowianie stoczyli bardzo zacięty bój zakończony minimalną porażką 30:31. Do przerwy wygrywali 16:15. Najskuteczniejszymi zawodnikami w drużynie Andrzeja Wolano byli Bartosz Hardzina (7 trafień), Bartosz Wojdak (6) i Mateusz Fuksiński (5).

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. Obie drużyny mają o co walczyć. W przypadku wygranej podopieczni Zbigniewa Markuszewskiego mogą nawet, przy korzystnych wynikach rywali, awansować na podium. Z kolei Jurand wygrywając przeskoczy zamościan w klasyfikacji.

O drugie zwycięstwo w I lidze centralnej powalczą szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska. Bialczanie we wtorek rozgrywali w Koszalinie zaległe spotkanie 5. kolejki z E.LINK Gwardią, które przegrali 29:30. Zespół z Białej Podlaskiej w obecnym sezonie ma mocno pod górkę. Z siedmiu rozegranych spotkań, wygrał tylko jedno – u siebie z Siódemką Miedzią Huras Legnica, w ramach 6. serii gier.

O komplet punktów w sobotę bialczanom powinno być łatwiej niż we wtorek. Przeciwnikiem będzie Grot Blachy Pruszyński Anilana, 13. ekipa rozgrywek. Łodzianie do tej pory wygrali jedno spotkanie więcej. Komplet punktów zdobyli w meczach u siebie z Sandra Spa Pogonią Szczecin (26:23) i z KPR Fit Dieta Żukowo (35:33). Punkt wywalczyli także w starciu we własnej hali z MKS Olimpią MEDEX Piekary Śląskie, po porażce w rzutach karnych 5:6, w meczu był remis 22:22. Spotkanie w Białej Podlaskiej rozpocznie się o godzinie 17.