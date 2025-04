Ta choroba nie odpuszcza. Siódmy przypadek wścieklizny w Lubelskiem

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje, że siódme ognisko choroby wykryto u wolno żyjącego lisa w miejscowości Łabuńki Pierwsze w gminie Łabunie w powiecie zamojskim.

Od początku roku chorobę wykryto u czterech lisów i trzech kotów. W 2024 roku wykrytych zostało 36 ognisk wścieklizny. Od listopada do końca lutego na terenie województwa prowadzony był odstrzał sanitarny. Dalej w powiatach biłgorajskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim, zamojskim i chełmskim obowiązuje nakaz szczepienia kotów.

Najskuteczniejszą walką z wścieklizną jest szczepienie zwierząt domowych. Jak informuje wojewódzki lekarz weterynarii, istnieją także szczepionki przeciwko wściekliźnie także dla innych gatunków zwierząt, nie tylko psów i kotów. O ich dostępności należy dowiadywać się w gabinetach weterynaryjnych.

Przypominamy, w Polsce obowiązuje nakaz szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a na terenach zagrożonych także kotów. Jednak WIW zauważa wzrost szczepień kotów, nie tylko na terenach objętych rozporządzeniem wojewody.

– Zwracam uwagę na fakt, że koty samodzielnie się przemieszczają, one nie są pod taką kontrolą jak psy, więc my nie wiemy tak naprawdę gdzie kot był i co robił – mówi Smyl.