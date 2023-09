Padwa Zamość rozpoczęła nowy sezon od zwycięstwa. Odjechali beniaminkowi dopiero po przerwie

Pierwszym rywalem zamościan w nowych rozgrywkach był beniaminek z Kielc. - To drużyna składająca się z chłopców ostatniej klasy miejscowego SMS. Nie mają nic do stracenia, grają na luzie. Walczą o przyszłe miejsca w drużynach Superligi. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie - mówił przed pierwszym gwizdkiem szkoleniowiec KPR Padwa Zbigniew Markuszewski.

Słowa doświadczonego opiekuna gospodarzy nie były bezpodstawne. Goście pierwsi trafili do bramki, dokonał tego z rzutu karnego Andrzej Korus. Od początku obie drużyny nastawiły się grę ofensywną. Po czterech minutach na tablicy wyników był remis 4:4. Minutę później miejscowi po raz pierwszy objęli prowadzenie po celnym rzucie Mateusza Morawskiego.

Uczniowie nie dawali za wygraną i w żadnym wypadku nie zamierzali odpuścić. Po dwóch kolejnych trafieniach wyszli na 6:5. W 17 min wygrywali już różnicą trzech bramek (11:8). Bardzo udana dla podopiecznych trenera Radosława Wasiaka była końcówka pierwszej części. Ambitni młodzi kielczanie wygrali ją 6:4 odskakując tym samym na trzy gole zaliczki. Przegrana w pierwszej odsłonie zapowiadała emocje po zmianie stron. I faktycznie. Kibice zebrani w hali OSiR nie mogli narzekać na nudę.

Gospodarze maksymalnie wykorzystali przerwę. Na drugą połowę wyszli bardziej zdeterminowani. Kluczowe dla losów rywalizacji było pięć minut drugiej odsłony. Po dwóch golach Karola Małeckiego, jednym Pawła Puszkarskiego i Morawskiego zamościanie doprowadzili do remisu 18:18. Chwilę później Kamil Szeląg wyprowadził Padwę na 20:19. Wystarczyło kilka kolejnych minut i na tablicy wyników pojawiło się pięć bramek przewagi (25:20). Takiej straty kielczanie już nie zdołali odrobić, mimo że w 55 min zbliżyli się na 32:30. Mecz zakończył się wygraną Padwy 36:31.

KPR Padwa Zamość – SMS ZPRP I Kielce 36:31 (14:17)

KPR Padwa: Kozłowski, Gawryś - Czerwonka, Puszkarski 2, Szymański 3, Szeląg 4, Kłoda, Małecki 7, Skiba 1, Pstrąg 2, Olichwiruk 3, Fugiel 3, Morawski 3, Adamczuk 1, Konkel 7. Kary: 18 minut. Dyskwalifikacja: Kacper Adamczuk w 41 min.

Najwięcej bramek dla SMS ZPR I Kielce: Piotr Mielczarski 13, Marcin Pepliński 7.

