Padwa Zamość trzecia podczas X Memoriału im. Antoniego Weryńskiego

KPR Padwa Zamość zajęła trzecie miejsce w X Memoriału im. Antoniego Weryńskiego (fot. Handball Stal Mielec)

Dla zamościan była to pierwsza okazja do sprawdzenia formy w okresie przygotowawczym do sezonu 2022/2023. Nowy trener Zbigniew Markuszewski zabrał na zawody 16 zawodników. Z powodów osobistych nie pojechali: Szymon Fugiel i Karol Małecki.

