AZS UW Warszawa – MKS AZS UMCS Lublin 20:31. Pewne zwycięstwo

Lekkie problemy miały jedynie w początkowej fazie rywalizacji, kiedy AZS UW wygrywał nawet 7:6. Później jednak zespół ze stolicy opadł z sił, co wykorzystały lublinianki. Już do przerwy prowadziły różnicą trzech bramek, a w kolejnych minutach już tylko zwiększały tę różnicę. Ostatecznie wygrały 31:20 i umocniły się w czołowej trójce I ligi. W szeregach przyjezdnych wyróżniły się Edyta Byzdra i Anna Rossa. Obie wysokie rozgrywające zdobyły po 5 bramek. U rywalek dobrze Maria Gawrońska i Martyna Sawa. Obie do dorobku warszawianek dorzuciły po 4 trafienia. (kk)

AZS UW Warszawa – MKS AZS UMCS Lublin 20:31 (11:14)

AZS UW: Klimek, Barczuk – Gawrońska 4, Sawa 4, Skierska 3, Cichal 2, Mazur 2, Panek 1, Drewicz 1, Sawicka 1, Siewirska 1, Winogrodzka 1. Kary 12 min.

Lublin: Nóżka, Żywot, Zgrzebnicka – Byzdra 5, Rossa 5, Markowicz 4, Dziuba 3, Kuc 3, Szczepaniak 3, Suszek 3, Janczarek 1, Skubacz 1, Leebe 1, Tomczyk 1, Vlasiuk 1, Chodoń. Kary: 10 min.

Sędziowali: Cieślik i Oleksyk (obaj Kielce). Widzów: 50.