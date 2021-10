MKS AZS UMCS Lublin – WKPR Wesoła Warszawa 36:26. Świetna druga połowa

Gospodynie źle weszły w mecz i po chwili przegrywały już 0:2. Szybko jednak się otrząsnęły i zaczęły toczyć wyrównaną walką. Przez sporą część pierwszej połowy inicjatywa należała do szczypiornistek ze stolicy. Podopieczne Patryka Maliszewskiego na dobrą sprawę rządy na parkiecie przejęły dopiero w końcówce tej części gry. Pozwoliło im to schodzić na przerwę z przewagą 4 trafień.

Po zmianie stron mecz stał się już bardziej jednostronny. Winę za to na pewno ponosi fakt, że Wesoła przyjechała do hali Globus w bardzo wąskim składzie. Warszawiankom w końcówce meczu najzwyczajniej zabrakło sił, co gospodynie wykorzystały znakomicie. Brylowała w tym zwłaszcza Katarzyna Suszek, która zdobyła 10 bramek. Świetnie zagrała też Julia Skubacz, autorka 5 trafień. U pokonanych 9 trafieniami wyróżniła się Magdalena Jarosiewicz. – Dużo pracowaliśmy nad grą w ataku pozycyjnym. W poprzednim domowym spotkaniu z AZS AWF Warszawa ciężko nam przychodziło zdobywanie bramek. Wejście w mecz było ciężkie, ale z biegiem czasu oswajaliśmy się z tymi nowymi rzeczami, które sobie wprowadziliśmy. Zaczęło to wyglądać coraz lepiej. Dublerki wchodziły i próbowały dalej kontynuować tę grę. Nieźle to wyglądało i myślę, że idziemy z tym w dobrym kierunku – komentuje klubowej stronie Patryk Maliszewski, opiekun lubelskiego zespołu.

MKS AZS UMCS Lublin – WKPR Wesoła Warszawa 36:26 (18:14)

Lublin: Nóżka, Żywot – Suszek 10, Skubacz 5, Markowicz 4, Byzdra 3, Kuc 3, Tomczyk 2, Rossa 2, Przewośnik 1, Szczepaniak 1,Dziuba, Chodoń, Owczaruk, Osowska, Suwała. Kary: 12 min.

Wesoła: Nazimek, Mauryna – Jarosiewicz 9, Chmielecka 4, Bilik 4, Janicka 4, Granicka 3, Szybińska 1, Adamowicz 1, Ciecierska, Robak, Sawczuk. Kary: 6 min.

Sędziowali: Karwowski i Kowalski (obaj Przemyśl). Widzów: 60.

Pozostałe wyniki: KPR Marcovia ROKiS – SPR Handball Rzeszów 29:20 * UKS Varsovia Warszawa – KS AZS AWF Warszawa 26:25 * SMS ZPRP I Płock – AZS UW Warszawa 31:25 * JKS San Jarosław – PerZero APR Radom 40:23. Pauzuje: MKS Karczew.