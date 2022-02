Wygrana i rekord MKS Padwy Zamość i niespodziewana porażka AZS AWF Biała Podlaska

Dla zamościan spotkanie z Nielbą było o podwójną stawkę. Wygrana zbliżała Padwę na punkt do rywala. Od początku do końca to miejscowi przejęli inicjatywę dyktując warunki. Mecz zakończył się wysoką wygraną podopiecznych trenera Marcina Czerwonki. Zwycięstwo 44:32 to rekordowa wygrana zamościan w lidze centralnej. Spotkanie miało specjalną oprawę. Wyprowadzający piłkarzy Padwuś trzymał flagę Ukrainy, a przed spotkaniem minutą ciszy uczczono zmarłego Witolda Paszta.

MKS Padwa Zamość – Nielba Wągrowiec 44:32 (25:15)

MKS Padwa: Gawryś, Kozłowski – Szymański 9, K. Adamczuk 7, Mchawrab 6, Puszkarski 6, Małecki 5, T. Fugiel 4, Bajwoluk 2, Skiba 2, A. Adamczuk 1, Obydź 1, Pomiankiewicz 1, Sz. Fugiel, Kłoda, Sałach. Kary: 8 minut.

Przykrą niespodziankę sprawił sobie i kibicom AZS AWF Biała Podlaska. Akademicy nieoczekiwanie przegrali na wyjeździe z SPR GKS Autoinwest Żukowo 30:33.

SPR GKS Autoinwest Żukowo – AZS-AWF Biała Podlaska 33:30 (18:14)

AZS BP: Adamiuk, Wiejak, Ostrowski – Maksymczuk, Łazarczyk 2, Urbaniak 8, Ziółkowski 4, Tarasiuk 1, Niedzielenko, Stefaniec 4, Mazur 1, Kozycz, Kandora 2, Antoniak 6, Baranowski 2, Wójcik. Kary: 14 minut.