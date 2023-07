Aż trzy lubelskie zespoły kobiet wystąpią na poziomie pierwszej ligi

Do rywalizacji w grupie C I ligi kobiet zgłoszone zostały dwie drużyny SMS ZPRP Lublin. Obecnie trwa rekrutacja uczennic do tych ekip, trenerką będzie doskonale znana w regionie Monika Marzec. Decyzją Związku Piłki Ręcznej w Polsce nie tak dawno utworzony został ośrodek szkolenia dziewcząt w piłce ręcznej. Będzie okazja do wyłowienia prawdziwych talentów kobiecej piłki ręcznej w kraju. Młode dziewczęta będą miały możliwość rywalizacji z lepszymi od siebie.

Trzecim reprezentantem z Lubelskiego na tym poziomie rozgrywek jest MKS AZS UMCS Lublin. To właśnie z tego zespołu dołączyła drużyny wicemistrzyń Polski MKS FunFloor Lublin 20-letnia bramkarka Karolina Osowska, zostając trzecią bramkarką biało-zielonych. Tym samym golkiperka zaliczyła ogromny sportowy sukces awansując dwa poziomy wyżej. - Ostatni sezon mogę uznać za bardzo udany w swoim wykonaniu. Zdecydowanie rozwinęłam się sportowo. Jestem niezwykle dumna z tego, że będę mogła dołączyć do pierwszej drużyny lubelskiego MKS-u. Jeszcze kilka lat temu Weronika Gawlik była moim sportowym autorytetem i tylko mogłam oglądać jej sportowe dokonania. Teraz będę miała okazję, by z nią trenować, co naprawdę wiele dla mnie znaczy - mówiła cytowana przez klubowy profil.

Nowy sezon zespoły w grupie C I ligi kobiet rozpocznie się 7-8 października, a zakończy 12 maja przyszłego roku. W grupie występować będzie 10 zespołów. Już na inaugurację dojdzie do derbów. MKS AZS UMCS Lublin zmierzy się z SMS ZPRP I Lublin. Gospodarzem będą akademiczki. Natomiast druga drużyn SMS ZPRP pojedzie do Rzeszowa na spotkanie z miejscowym SPR Handball. Po raz drugi dojdzie do derbów już w trzeciej kolejce (28-29 października). Gospodarzem będą studentki UMCS. Trzecie spotkanie derbowe, tym razem obu zespołów SMS ZPRP, zostanie rozegrane w ramach szóstej serii gier, zaplanowanej na 18-19 listopada. Gospodarzem pierwszego meczu będzie druga ekipa.

Pierwsza runda zakończy się 11 lutego. Z kolei tydzień później drużyny wybiegną na boiska aby zainaugurować rundę rewanżową. Tzw. Turniej Mistrzyń zaplanowany został na trzy dni, od 17 do 19 maja 2024.

Terminarz I rundy I ligi piłkarek ręcznych - grupa C