MKS FunFloor Lublin wciąż nie może przełamać lubińskiej klątwy

Pierwsze minuty rywalizacji MKS FunFloor Lublin z KGHM MKS Zagłebie Lubin stały po stronie gospodyń po stronie niepotrzebnej bojaźni. Wprawdzie gospodynie miały dużo czasu na przygotowanie się do tego spotkania, to jednak w ofensywie wyraźnie brakowało im organizacji. To sprawiło, że w 13 min Zagłębie prowadziło już 8:4. Szybko jednak impuls do lepszej gry swoimi skutecznymi interwencjami dała Paulina Wdowiak. Lubelska bramkarka była we wtorek w kapitalnej dyspozycji, co długo utrzymywało w grze MKS FunFloor. Do przerwy na tablicy wyników widniał remis 13:13.

Po zmianie stron przyjezdne weszły na jeszcze wyższy poziom. Kluczowy moment miał miejsce w końcówce trzeciego kwadransa spotkania. Zagłębie prowadziło wówczas 19:17, ale długo nie potrafiło zdobyć 20 bramki. Niestety, z pokonaniem Barbary Zimy olbrzymi problem miały także gospodynie, które dodatkowo popełniały sporo prostych strat. Wprawdzie w 47 min Daria Szynkaruk w końcu dała lubliniankom remis, to ta pogoń kosztowała podopieczne Edyty Majdzińskiej sporo sił. Ich gospodyniom w ostatnich akcjach meczu nieco zabrakło, a o sobie dało też znać doświadczenie „miedziowych” wyniesione z Ligi Mistrzyń. Wygrana lubinianek 27:24 jest na pewno zasłużona.

Po stronie gospodyń wyróżniła się Magda Więckowska, która zdobyła 5 bramek. Nieźle zagrała też Magdalena Balsam. Reprezentacyjna skrzydłowa zanotowała 4 trafienia. W Zagłębiu kapitalnie zaprezentowała się Karin Bujnochova. Słowaczka zakończyła zmagania z 11 bramkami na koncie.

MKS FunFloor Lublin – KGHM MKS Zagłębie Lubin 24:27 (13:13)

FunFloor: Gawlik, Wdowiak – M. Więckowska 5, Balsam 4, Achruk 3, Masna 3, Płomińska 2, Tomczyk 2, M. Posavec 2, Szynkaruk 1, Pastuszka 1, Noga 1, D. Więckowska. Kary: 6 min.

Zagłębie: Maliczkiewicz, Zima – Bujnochova 11, Drabik 6, Matieli 4, Promis 3, Michalak 2, Sala 1, Górna, Grzyb, Milojević, Przywara, Jureńczyk, Pankowska, Szarkova. Kary: 2 min.

Sędziowali: Michał Fabryczny (Mysłowice), Jakub Rawicki (Katowice). Widzów: 2800.