MKS FunFloor Lublin kontra Galiczanka. Nowy sezon i praktycznie nowa drużyna

Lubelscy kibice otrzymają w tym sezonie praktycznie nowy zespół. W porównaniu z poprzednią kampanią w drużynie wymieniono najważniejsze elementy. Bez zmian praktycznie pozostała jedynie pozycja bramkarki.

Najważniejsza roszada zaszła na pozycji trenera, gdzie Piotra Dropka zastąpiła Edyta Majdzińska. Była opiekunka KPR Gminy Kobierzyce zabrała ze sobą Aleksandrę Tomczyk, Aleksandrę Olek oraz Karolinę Wicik. Niestety, ale Olek doznała kontuzji, a wciąż przerwę macierzyńską ma Joanna Szarawaga. Oznacza to, że MKS FunFloor wchodzi w sezon tylko z jedną nominalną kołową, Patrycją Nogą. Młoda Maria Szczepaniak na razie jeszcze musi sporo się uczyć, aby osiągnąć poziom Superligi. Dlatego Majdzińska postanowiła przekwalifikować na obrotową Dominikę Więckowską.

Na innych pozycja zmian jest równie dużo. W meczach sparingowych z dobrej strony pokazała się Magda Balsam, która powinna wieść prym wśród skrzydłowych. Istotne role będą odgrywać zapewne Aleksandra Tomczyk, Karolina Wicik czy Stela Posavec. – Czuję olbrzymie emocje i nie mogę doczekać się już startu Superligi. Nie chcę wychodzić daleko w przyszłość i skupiamy się na najbliższych celach. Tym na razie jest Galiczanka Lwów – mówi Kinga Achruk.

To właśnie ukraiński potentat będzie pierwszą drużyną, która przetestuje wicemistrzynie Polski. W poprzednich rozgrywkach Galiczanka spisywała się całkiem przyzwoicie i okazała się jedną z silniejszych ekip Superligi. Nic więc dziwnego, że niektóre szczypiornistki stały się obiektem zainteresowań bogatszych drużyn z Polski. W ten sposób lwowianki straciły Anastasiję Melekcewą oraz Wiktoriję Sałtaniuk, które wzmocniły KPR Gminy Kobierzyce. – Z Galiczanką grałyśmy już w okresie przygotowawczym i udało nam się zwyciężyć. To silny przeciwnik i podchodzimy do niego z olbrzymim szacunkiem. Myślę, że spotkania turniejowe rządzą się swoimi prawami. Na ligę wszyscy szykują się dużo mocniej – mówi Kinga Achruk, rozgrywająca MKS FunFloor Lublin

Dzisiejszy mecz rozpocznie się o godz.18 w hali Globus. Ci, którzy nie będą mogli obejrzeć tego spotkania na żywo, mogą zobaczyć je również w telewizji. W tym roku zmienił się partner telewizyjny i mecze będą pokazywane na sportowych antenach Polsatu. Rywalizacja MKS FunFloor i Galiczanki będzie relacjonowana przez Polsat Sport News.

MKS FunFloor Lublin

Trenerka: Edyta Majdzińśka. Fizjoterapeuci: Tomasz pIetras, Piotr Warzyszczak. Kierownik drużyny: Radosław Kozaczuk. Trener przygotowania motorycznego: Piotr Maruszewski. Trener bramkarek: Tomasz Błaszkiewicz. Psycholog: Nadia Peszko.

Bramkarki: Weronika Gawlik (1986/180 cm), Paulina Wdowiak (2000/175 cm), Karolina Osowska (2002, 175 cm).

Rozgrywające: Dominika Więckowska (1998/179 cm), Aleksandra Tomczyk (1994/171 cm), Magda Więckowska (2000/183 cm), Stela Posavec (1996/168 cm), Michalina Pastuszka (2003/168 cm), Sara Kovarova (1999/174 cm), Paulina Masna (1992/175 cm), Romana Roszak (1994/176 cm), Kinga Achruk (1989/182 cm), Karolina Wicik (1999/180 cm).

Skrzydłowe: Oktawia Płomińska (1998/166 cm), Daria Szynkaruk 1998/173 cm), Julia Pietras (2000/168 cm), Magdalena Balsam (19996/172 cm).

Obrotowe: Joanna Andruszak (1994/185 cm), Patrycja Noga (1994/178 cm), Maria Szczepaniak (2004/175 cm), Aleksandra Olek (2000/180 cm).

Przybyły: Balsam (TuS Metzingen, Niemcy), Kovarova (Krim Mercator Ljubljana), Osowska (MKS AZS UMCS Lublin), Posavec (Lokomotiva Zagrzeb), Tomczyk, Olek, Wicik (obie KPR Gminy Kobierzyce).

Ubyły: Edyta Byzdra (JKS Jarosław), Marianna Rebicova (Iuventa Michalovice), Karolina Sarnecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski), Katarzyna Portasińska, Andrijana Tatar (obie szukają klubów), Julia Zagrajek (urlop macierzyński).

Terminarz Orlen Superligi

9-10 września: MKS PR URBIS Gniezno – MKS Zagłębie Lubin 16:35 * Młyny Stoisław Koszalin – Eurobud JKS Jarosław 17:17, k. 7:6 * MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – AWS Energa Szczypiorno Kalisz 36:24 * KPR Gminy Kobierzyce – EKS Start Elbląg 33:27. Mecz MKS FunFloor Lublin – Galiczanka Lwów odbędzie się dzisiaj. 16-17 września: Szczypiorno – FunFloor. 23-24 września: FunFloor – Eurobud. 30 września – 1 października: Gniezno – FunFloor. 7-8 października: FunFloor – Młyny. 21-22 października: Piotrcovia – FunFloor. 28-29 października: FunFloor – Zagłębie. 4-5 listopada: FunFloor – Kobierzyce. Runda rewanżowa rozpocznie się 11 listopada i potrwa do 25 lutego. 9 marca rozpocznie się rywalizacja w grupie mistrzowskiej oraz spadkowej, która zakończy się 19 maja.