MKS FunFloor Lublin przedłużył umowy z dwiema zawodniczkami

Niedawno wicemistrz Polski ogłosił przedłużenie kontraktu z Magdą Więckowską. Teraz to samo uczyniono w przypadku Julii Pietras oraz Steli Posavec. Pietras to wychowanka lokalnej myśli szkoleniowej, bo 23-latka startowała do wielkiego szczypiorniaka w KMKS Kraśnik. W Lublinie występuje od 2021 r. W tym czasie zagrała w barwach MKS w Superlidze 57 razy i zdobyła 100 bramek. – Przedłużyłam kontrakt i bardzo się z tego powodu cieszę. Dobrze czuję się w tym zespole. Fajnie uzupełniamy się z Oktawią Płomińską na skrzydle. Świetnie dogaduję się z dziewczynami. Super jest też atmosfera lubelskiej hali. Chcę zdobyć w Lublinie ligowe złoto i zajść jak najdalej w europejskich pucharach – mówi Julia Pietras, która związała się z MKS FunFloor na kolejne dwa sezony.

Posavec do Lublina trafiła dopiero przed bieżącym sezonem. Jej dobra postawa sprawiła jednak, że klubowe władze postanowiły od razu przedłużyć z nią umowę. Nic dziwnego, wszak w tym sezonie w 9 spotkaniach Orlen Superligi zdobyła już 32 bramki. - Dobrze się tu czuję. Dobrze gramy. Jest tu dobry zespół i dobrzy ludzie. Jestem tu szczęśliwa i właśnie dlatego przedłużyłam kontrakt. Mam tylko dobre opinie o tym klubie. Chcę z tą drużyną zdobyć mistrzostwo Polski i oczywiście puchar. Chcemy też zakwalifikować się do fazy grupowej rozgrywek European League. To dobre miejsce do rozwoju. Trenerka pomaga nam w pracy nad naszymi słabymi stronami, by stać się lepszymi zawodniczkami – przyznaje Stela Posavec, która z MKS FunFloor związała się do końca sezonu 2024/2025.

Jadą na kadrę

Sześć zawodniczek MKS FunFloor Lublin otrzymało powołania na zgrupowanie reprezentacji B, które odbędzie się w dniach 20-26 listopada w Cetniewie. Sabina Włodek, legenda lubelskiego Monteksu, na konsultację zaprosiła Patrycję Nogę, Julię Pietras, Oktawię Płomińską, Darię Szynkaruk, Paulinę Wdowiak i Magdę Więckowską. Przypomnijmy, że w tym samym czasie z kadrą A będą ćwiczyć Magda Balsam, Paulina Masna i Aleksandra Tomczyk.