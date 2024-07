MKS FunFloor Lublin rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie wywalczyły one zaledwie brązowe medale mistrzostw Polski, co w Lublinie przyjęto jako rozczarowanie. Teraz celem ma być wywalczenie złota. – Gramy po to, by wygrać. Tradycje mistrzowskie w Lublinie zobowiązują. Jako trenerka 22-krotnego mistrza Polski zdaję sobie sprawę z oczekiwań. Każda zawodniczka, która zdecydowała się grać w biało-zielonych barwach też jest świadoma, o co walczy. Dążymy do tego, by przywrócić naszemu klubowi należne mu miejsce. To jest sport i w tym też leży jego piękno, że jest nieprzewidywalny. Robimy jednak wszystko, by wygrać każdy kolejny mecz. Na arenie krajowej i europejskiej. Chcemy stawać się coraz lepsi i udowodnić, że stać nas na tytuł. Wierzę, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Edyta Majdzińska.

Trzecie miejsce w Orlen Superlidze oznacza, że klub uzyskał prawo gry w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Pełna lista uczestników tych zmagań zostanie opublikowana we wtorek, chociaż bardzo prawdopodobne jest, że lubelski klub rozpocznie je od trzeciej rundy kwalifikacyjnej. W tych rozgrywkach zagrają także dwa wyżej sklasyfikowane w rodzimy rozgrywkach zespoły, czyli KGHM Zagłębie Lubin oraz KPR Gminy Kobierzyce. Czwarta ekipa Orlen Superligi, MKS URBiS Gniezno, zagra w Pucharze EHF.

Podopieczne Edyty Majdzińskiej przygotowania do tego niezwykle wymagającego sezonu rozpoczną już dzisiaj. W okresie przygotowawczym rozegrają w sumie osiem sparingów. Pierwszy mecz towarzyski odbędzie się czwartego sierpnia, a przeciwnikiem będzie MKS PIotrcovia Piotrków Trybunalski. 10 sierpnia lublinianki zagrają z Handball JKS Jarosław. W dniach 16-18 sierpnia zespół uda się do słowackich Michaloviec, gdzie weźmie udział w turnieju towarzyskim. Rywalami będą miejscowa Iuventa, węgierska NEKA oraz chorwacka Lokomotiva Zagrzeb. Tydzień później w hali Globus odbędzie się II Memoriał Edwarda Jankowskiego. Rywalami MKS FunFloor w tej imprezie będą MKS URBiS Gniezno, Handball JKS Jarosław i Iuventa. – Pierwszy mecz Orlen Superligi Kobiet ma zostać rozegrany już 30 sierpnia. Dlatego okres przygotowań będzie wyglądał nieco inaczej. Głównym aspektem, na który będziemy kłaść nacisk będzie poprawa parametrów motorycznych. Gier kontrolnych będzie zdecydowanie mniej. Myślę, że to w zupełności wystarczy. W zeszłym roku potrzebowaliśmy większej ilości spotkań, by się zgrać. W tym roku mamy nieco inne priorytety – wyjaśnia Edyta Majdzińska.

W tym sezonie Orlen Superligi wystąpi łącznie 10 zespołów. W piątek licencje otrzymało jednak tylko 7 ekip – KGHM Zagłębie Lubin, KPR Gminy Kobierzyce, MKS FunFloor Lublin, MKS URBiS Gniezno, Młyny Stoisław Koszalin, Ruch Chorzów i Start Elbląg. Proces licencyjny nie zakończył się jeszcze w przypadku AWS Energa Szczypiorno Kalisz, Handball JKS Jarosław i Piotrcovii Piotrków Trybunalski.