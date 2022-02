MKS FunFloor Perła kontra KPR Gminy Kobierzyce. Rewanż za pierwszą rundę?

Miało to miejsce w pierwszej rundzie, kiedy MKS uległ KPR Gminy Kobierzyce 27:29. Od tego momentu forma obu ekip poszła w zupełnie innym kierunku. Lublinianki punktowały w miarę regularnie, a po drodze w hali Globus pokonały m.in. KPR Gminy Kobierzyce.

Równa gra sprawiła, że aktualnie są liderkami tabeli. Drużyna z Dolnego Śląska natomiast mocno obniżyła loty, co sprawiło, że nie ma już praktycznie szans na włączenie się do wyścigu o mistrzostwo Polski. Obecnie głównym celem podopiecznych Edyty Majdzińskiej jest utrzymanie miejsca na podium.

– Perła jest zespołem dużo lepszym niż w minionym sezonie, to widać chociażby po formie dziewczyn. Na każdej pozycji grają tam zawodniczki, które stwarzają zagrożenie. Wiemy, że mamy szansę je pokonać i z taką myślą szykujemy się do tego meczu – zapowiada rozgrywająca Kobierek, Aleksandra Kucharska.

– Przygotowujemy się tak samo jak do innych meczów. Robimy to najlepiej, jak umiemy. Każdy mecz jest taki sam. Zmienia się tylko przeciwnik. My zawsze chcemy wygrać niezależnie od tego kto stoi naprzeciwko nas. Ja nie patrzę na siłę rywali, tylko wierzę w nasz zespół. Najważniejsza dla mnie jest siła, jaką my dysponujemy i to, co same możemy zrobić. Ten zespół jest tak zmotywowany i nastawiony na wygrywanie, że bolesna byłaby porażka z każdym zespołem. Chcemy kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa – tłumaczy klubowej stronie trenerka lubelskiego zespołu, Monika Marzec.

– Przygotowujemy się bardzo mocno mentalnie i fizycznie. Wiemy jakim zespołem jest KPR Gminy Kobierzyce. Jest to na pewno młoda drużyna, która będzie chciała nam wyrwać trzy punkty. My z kolei chcemy przywieźć je do Lublina. Gramy na wyjeździe, a mecze tam są dosyć specyficzne i bardzo ciężkie. Nasze przygotowania i analiza przeciwnika jest tym samym na bardzo wysokim poziomie. Będziemy na ten mecz przygotowane – dodaje klubowej stronie Marta Gęga.

Rywalizacja w Kobierzycach rozpocznie się o godz. 18.15. Bezpośrednią relację z tego meczu przeprowadzi TVP Sport.