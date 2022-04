MKS FunFloor Perła Lublin – KPR Gminy Kobierzyce 26:27. Podwójna korona nie dla Lublina

Ostatnio nie jest po drodze lubelskim szczypiornistkom z tymi rozgrywkami. W ostatnich trzech latach to trofeum trafiało w ręce MKS Zagłębie Lubin. Niestety, w tym roku Puchar Polski również nie zagości w klubowej gablocie. Stało się to jasne po wczorajszym półfinałowym meczu z KPR Gminy Kobierzyce, który MKS FunFloor Perła przegrał, chociaż przez większość spotkania miał inicjatywę. W końcówce jednak lublinianki straciły rezon, a do tego fatalnie rozegrały ostatnie minuty. Kluczowy moment dramatu nastąpił w ostatniej minucie, kiedy gospodynie nie miały pomysłu na rozegranie akcji w ofensywie. W efekcie na 20 sek. przed końcem przy remisowym stanie piłka została im odebrana z powodu pasywnej gry. Przyjezdne też zagrały zachowawczo, ale przynajmniej dały się sfaulować. Rzut wolny był wykonany już po końcowej syrenie. Do piłki podeszła Vitoria Macedo. W takich sytuacjach do siatki trafia się niezwykle rzadko. Jednak nie tym razem. Brazylijka znalazła w murze lukę i posłała piłkę w samo okienko lubelskiej bramki. Stojąca w niej Paulina Wdowiak nie przypilnowała krótkiego rogu i przepuściła piłkę do siatki. Po chwili Macedo utonęła w ramionach swoich koleżanek, a lublinianki bezradnie usiadły na parkiecie chowając głowy w swoich dłoniach.

W drugiej parze półfinałowej zmierzyły się ze sobą MKS Zagłębie Lubin i MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Mecz odbył się w środę i zakończył się wygraną „miedziowych” 34:24. W ten sposób podopieczne Bożeny Karkut zrobiły olbrzymi krok w kierunku podwójnej korony, bo przypomnijmy, że są one również na czele tabeli Superligi.

MKS FunFloor Perła Lublin – KPR Gminy Kobierzyce 26:27 (17:15)

MKS: Gawlik, Wdowiak – Płomińska 7, Achruk 5, Pietras 4, Szarawaga 2, Więckowska 2, Szynkaruk 2, Roszak 2, Beganović 1, Portasińska 1. Kary: 6 min. Trener: Monika Marzec

KPR: Kowalczyk, Zima – Janas 7, Shupyk 5, Tomczyk 5, Buklarewicz 5, Despodovska 2, Macedo 2, Ważna 1. Kary: 12 min. Trener: Edyta Majdzińska

Sedziowali: Kamil Dąbrowski, Paweł Staniek (Kielce)