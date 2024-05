MKS Lublin wygrał turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski juniorek młodszych [zdjęcia]

Gospodynie promocję zapewniły sobie już po pierwszych dwóch dniach. Na inaugurację zmagań rozbiły UKS Varsovia Warszawa, głównie dzięki fantastycznej Aleksandrze Misiury. Szczypiornistka z Lublina zdobyła aż 10 bramek.

W sobotę MKS Lublin pokonał 38:22 Koronę Handball Kielce. Największy udział w pogromie ekipy z województwa świętokrzyskiego miała Iga Kuchczyńska, która zdobyła 8 bramek.

Ostatniego dnia zmagań w hali Globus gospodynie grając w rezerwowym zestawieniu uległy 27:29 MKS Brodnica. Najlepszą zawodniczką MKS w tym spotkaniu była Laura Puchacz, która mecz skończyła z 8 bramkami na koncie.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że zdołałyśmy wywalczyć awans z pierwszego miejsca. Mierzyłyśmy się z bardzo solidnymi zespołami, które mocno stały w obronie i dobrze atakowały. My jednak po prostu okazałyśmy się lepsze i najwidoczniej lepiej przygotowane. Mamy nadzieję, że dalej wszystko pójdzie po naszej myśli. Że te wszystkie treningi i poświęcenie przyniosą oczekiwane efekty. Każda z nas wkłada w to swoje serce i zostawia na parkiecie krew i pot. To wyróżnienie to bardzo miłe zaskoczenie. Fajnie się czuję w tym zespole. Cieszę się, że mogłam pomóc mojej drużynie. Traktuję inne zawodniczki jak siostry. One są cudowne. Cudowni też są nasi kibice. Dziękuję również trenerom – powiedziała MVP imprezy w hali Globus, Iga Kuchczyńska.

Turniej Final Four mistrzostw Polski odbędzie się w dniach 24-25 maja. Oprócz MKS Lublin i Korony zagrają w nim UKPR Agrykola Warszawa oraz SPR Gdynia.

MKS Lublin – UKS Varsovia Warszawa 37:30 (16:12)

Lublin: Chudek – Misiura 10, Puchacz 8, Aleksandrowicz 5, Trochimczyk 4, Zakrzewska 3, Kuchczyńska 2, Joźwik 2, Napora 2, Woszczek 1, Jedut, Mazur, Wojciechowska, Mircić, Dębczak. Kary: 12 min.

Varsovia: Niewęgłowska – Chylińska 9, Dworniczuk 6, Jakubowska 5, Sobczyk 4, Niedźwiedź 4, Pietrak 2, Muszyńska, Mielko, Zgódka. Kary: 14 min.

Sędziowali: Zając i Szestakow. Widzów: 200.

MKS Lublin – Korona Handball Kielce 38:22 (19:10)

Lublin: Chudek – Kuchczyńska 8, Misiura 6, Puchacz 6, Jóżwik 5, Trochimczyk 4, Wójcik 2, Mircić 2, Jedut 1, Zakrzewska 1, Napora 1, Dębczak 1, Aleksandrowicz 1, Mazur, Zięba, Woszczek. Kary: 6 min.

Korona: Smelczerz – Sadowska 7, Koniorska 5, Prokopudi 3, Adamczyk 2, Ubysz 2, Stanek 1, Jakubowska 1, Olesińska 1, Janczarek, Ciszek, Piwowar, Rutkowska, Krzyżanowska, Jarosz, Zychowicz. Kary: 4 min.

Sędziowali: Piątek i Szestakow. Widzów: 250.

MKS Lublin – MKS Brodnica 27:29 (14:15)

Lublin: Pietura – Puchacz 8, Mircić 5, Kuchczyńska 4, Aleksandrowicz 3, Trochimczyk 2, Zakrzewska 2, Misiura 2, Napora 1, Jedut, Mazur, Zięba, Dębczak. Kary: 6 min.

Brodnica: Bernet – Łasińska 7, Olszewska 6, Korpowska 5, Pusz 5, Dembek 4, , Osowska 1, Twarogowska 1, Nawacka, Wysocka, Pocierznicka, Gill, Siedlecka, Pankowska, Pniewska, Lewandowska. Kary: 6 min.

Sędziowali: Piątek i Szestakow. Widzów: 290.

Pozostałe wyniki: Brodnica – Korona 29:29, k. 8:9 * Varsovia – Brodnica 32:30 * Korona – Varsovia 25:20.

Lublin 3 6 102-81 Korona 3 5 76:87 Brodnica 3 4 88-88 Varsovia 3 3 82-92

Awans: Lublin oraz Korona.