MKS Zagłębie Lubin – MKS FunFloor Perła Lublin 24:24 (karne 2:4). Wciąż mają szansę na tytuł

Lublinianki jechały do Lubina będąc w bardzo trudnej sytuacji. Ewentualna porażka z odwiecznymi rywalkami oznaczała, by bowiem koniec szans na mistrzowski tytuł. W poczynaniach przyjezdnych widać było dużą ambicję bo na początku spotkania zdobyły one dwa gole. Potem gospodynie zdołały wyrównać, ale później zespół trener Moniki Marzec znów „uciekł” na dwa trafienia.

W kolejnych minutach kibice byli świadkami niezwykle wyrównanego pojedynku. W 18 minucie Zagłębie wygrywało 7:6, ale kilka chwil później znów był remis 8:8, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 10:10.

W drugiej połowie sytuacja na parkiecie się nie zmieniała, bo obie drużyny rzucały bramkę po bramce. W 39 minucie na tablicy wyników było 14:14. Później lubliniankom udało się kolejny raz odskoczyć rywalkom na dwa trafienia, ale taki stan rzeczy nie trwał długo – na osiem minut przed końcem zrobiło się bowiem 20:20.

W końcówce spotkania przy stanie 23:23 Zagłębie zdołało zdobyć kolejnego gola, ale przyjezdne mimo zaledwie 30 sekund zdołały odpowiedzieć i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. A w nim lepsze okazały się lublinianki. Bohaterką została Weronika Gawlik, broniąc rzuty Kochaniak-Sali i Matieli. Wśród gości do siatki nie trafiła jedynie Więckowska i to MKS Funfloor Perła Lublin okazał się lepszy w „Świętej Wojnie”.

Do końca sezonu pozostały już tylko dwie kolejki. Lubelski zespół traci do „Miedziowych” cztery punkty. W następnej kolejce lubelskie szczypiornistki zagrają u siebie z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, a ekipa z Lubina zmierzy się na wyjeździe z Młunami Stoisław Koszalin.

MKS Zagłębie Lubin – MKS FunFloor Perła Lublin 24:24 (10:10) (rzuty karne: 2:4)

Zagłębie: Maliczkiewicz, Wąż – Kochaniak-Sala 5, Matieli 5, Zawistowska 4, Świerżewska 3, Górna 3 Łabuda 2 Drabik 1, Galińska 1.

MKS Fubfloor Perła: Gawlik, Razum, Wdowiak – Anastacio 6, Płomińska 5, Szynkaruk 4, Więckowska 3, Roszak 3, Achruk 2, Beganovic 1.