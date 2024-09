Sentymentalne popołudnie w hali Globus, MKS FunFloor pokonał Piotrcovię

To było popołudnie pełne wzruszeń w hali Globus. Największych emocji dostarczyła Kinga Achruk, która przed meczem została oficjalnie pożegnana przez klubowe władze, jak i kibiców.

Łezka w oku zakręciła się kibicom patrząc również na skład sobotnich rywalek MKS FunFloor, czyli Piotrcovii. W drużynie przyjezdnej roiło się od szczypiornistek, które w pewnym momencie swojej kariery występowały w lubelskim klubie. Najlepiej wizytę w hali Globus będzie wspominać Joanna Gadzina, która zdobyła cztery bramki.

Ona i jej koleżanki nie mają jednak powodów do radości, bo w Lublinie zaprezentowały się bardzo przeciętnie. Dominacja MKS FunFloor była bezdyskusyjna, chociaż na zbudowanie solidnej przewagi podopieczne Edyty Majdzińskiej potrzebowały nieco ponad 20 min. W 19 min na tablicy wyników było 12:9, a zawodniczki obu ekip na przerwę schodziły przy rezultacie 18:10. Co się stało w końcówce pierwszej połowy?

Nic wielkiego, po prostu mając w defensywie tak silne fizycznie zawodniczki jak Aleksandra Olek, Joanna Szarawaga czy Szimonetta Planeta, ciężko jest nie zdominować środka defensywy. A przecież wytrzymałość skrzydłowych też kiedyś się kończy, co w końcówce pierwszej połowy skutkowało po stronie Piotrcovii wieloma niewymuszonymi błędami. Trzeba także wspomnieć o Antoniji Mamić. Austriacka bramkarka to zawodniczka o bardzo wysokich umiejętnościach, a mając przed sobą tak solidny blok defensywny, stają się bramkarką niezwykle trudną do pokonania.

Po zmianie stron emocji było już jak na lekarstwo. Kibice podrywali się z miejsc przy okazji interwencji Mamić czy Pauliny Wdowiak, a także przy okazji efektownych trafień Darii Szynkaruk czy Magdy Balsam. Obie skrzydłowe były najskuteczniejszymi zawodniczkami sobotniej rywalizacji. Pierwsza z nich zakończyła ją z 5 trafieniami na koncie, a druga była o bramkę lepsza.

MKS FunFloor Perła Lublin – MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 31:23 (18:10)

FunFloor: Wdowiak, Mamic – Balsam 6, Szynkaruk 5, Fedeńczak 4, Planeta 3, M. Więckowska 3, Andruszak 2, Olek 2, Nieuwenweg 2, Tomczyk 1, Posavec 1, Rosiak 1, Matuszczyk 1, D. Więckowska, Pastuszka. Kary: 10 min.

Piotrcovia: Sarnecka, Suliga – Mielewczyk 4, Gadzina 4, Sobecka 3, Mokrzka 3, Królikowska 3, Arcisevskaja 2, Noga 1, Waga 1, Radushko 1, Grobelna, Polaskova. Kary: 8 min. Trener: Horatiu Pasca

Sędziowali: Mroczkowski (Sierpc) i Patyk (Warszawa). Widzów: ok. 1200.