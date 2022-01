Sportowiec 2021 roku: Cztery piłkarki MKS FunFloor Perła w grze o tytuł

Miniony rok był dla zawodniczek MKS Lublin, jak roller coaster. Pierwsza połowa roku w ich wykonaniu była bardzo słaba, a za fatalne wyniki głową zapłacił Kim Rasmussen. Duńczyk nie potrafił z zespołu złożonego z najlepszych zawodniczek w kraju oraz renomowanych cudzoziemek wykrzesać tyle, żeby drużyna dobrze spisywała się zarówno w Lidze Europejskiej, jak i Superlidze.

Jego miejsce zajęła Monika Marzec, która odmieniła grę MKS. Wprawdzie poprzedniego sezonu nie udało się uratować i lublinianki skończyły go na trzecim miejscu, to w obecnym radzą sobie znacznie lepiej. Wciąż są w grze o mistrzostwo Polski, a po dwóch rundach tracą do liderującego MKS Zagłębie Lubin zaledwie trzy punkty.

Piłka ręczna w Lublinie to sport kultowy, dlatego nikogo nie powinna dziwić obecność w naszym Plebiscycie aż czterech przedstawicielek MKS. Z tego grona najlepszy rok za sobą ma Weronika Gawlik. Kapitan MKS odgrywała istotną rolę zwłaszcza w pierwszej połowie roku, kiedy defensywa MKS często wystawiała doświadczoną Gawlik na trudne próby. W tym sezonie lubelska bramkarka miała już trochę mniej pracy, zwłaszcza, że często wyręczała ją Paulina Wdowiak. Szkoda tylko, że 35-latka przegrała w końcówce najważniejszą pojedynek – ze swoim zdrowiem. W ostatnim swoim występie w tym roku zderzyła się z zawodniczką Lokomotivy Zagrzeb i opuściła boisko z kontuzją nogi. Ten uraz kosztował ją udział w mistrzostwach świata, które odbywały się w Hiszpanii.

W tej imprezie wystąpiły za to pozostałe szczypiornistki nominowane w naszym plebiscycie. Pewnym zaskoczeniem może być obecność w tym gronie Roszak, bo ona w Lublinie jest dopiero od lata. 27-latka jest jednak jedną z liderek drużyny, a do tego łatała wiele dziur w składzie. Kilka spotkań rozegrała nawet jako kołowa i na tej pozycji radziła sobie równie dobrze jak na rozegraniu. Wisienką na torcie był jej występ w mistrzostwach świata. Turniej w Hiszpanii zaczynała jako głęboka rezerwowa, ale od meczu z Kamerunem stała sie jednym z pierwszych wyborów Arne Senstada. Norwegowi znakomicie odwdzięczyła się za okazane zaufanie i doprowadziła Polki do 15 pozycji na świecie.

Co zrobić, żeby zagłosować na swojego faworyta? Wystarczy wysłać SMS-a o treści „sportowiec” wraz z numerem kandydata (w przypadku Joanny Szarawagi będzie to sportowiec 22, Kingi Achruk sportowiec 33, Romany Roszak sportowiec 47, a Weroniki Gawlik sportowiec 21) pod numer 72480. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Bardzo podobnie jest w kategorii najpopularniejszy junior. W tym przypadku trzeba jednak wysłać wiadomość o treści „junior”, a do tego przydzielony sportowcowi numer również pod numer 72480. Listę kandydatów wraz z przydzielonymi im numerami publikujemy obok.

Można również głosować na naszym portalu dziennikwschodni.pl. Aby to zrobić wystarczy posiadać darmowe konto lub je założyć. A wtedy będzie można wykupić pakiet głosów dostępnych przy plebiscycie.