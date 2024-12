Imprezy klubowe w weekend (13 – 14 grudnia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Hello I’m Fluo

W piątek 13 Helium zaprasza Was na Hello Im Fluo w Helium. To najlepszy plan na to, aby zaświecić jeszcze bardziej !

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie do 24:00 wchodzą za free! Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Love Party

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Nie inaczej będzie teraz. Zapowiada się ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche the chicas

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Dirty dancing

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – 13-tego wszystko zdarzyć się może

Czy jesteście gotowi na piątek 13-tego? Przygotujcie się na noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Daj mi tę noc

Daj mi tę noc!. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Was w świat najlepszych przebojów jakie znacie.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek weekendu początek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Marek Krupa Sax

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – RnB Session

Stare dobre R&B w starym dobrym Ostro. Dj Dźwięk przeniesie Was w klimat muzyki R&B

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus minus 30

Tańce w OSTRO! Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor, gdzie będziecie się mogli bawić do samego rana

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK i SOBOTA – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK – Słaby piątek 13-tego

Muzycznie jak zwykle możecie spodziewać się wszystkiego - disco, dance, rock, pop z lat 80-tych i 90-tych (ale tylko z Ameryk obojga narodów i Octowanii, Transanii i Grudnialni czy innej dynamicznej Obiektywni), muzyka ze światów, alternative, new wave, może Kreator, może…

START: 21:00. Wstęp wolny.



SOBOTA – Intergalaktyczna podróż muzyczna

Bałagan zabiera Was w międzygalaktyczną odyseję po różnych gatunkach muzycznych. Klimaty - Rock, Garage Rock, Grunge, Soul, Punk, Funk, Hip Hop New Wave, Cold Wave, Ska, Rocksteady, Two-Tone, Roots, 60’s, 70’s 80’s 90’s.

START: 21:00. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



PIĄTEK – Piątek 13-tego

Jeżeli nie jesteście przesądni to zajrzyjcie na gorąca imprezę, na której będzie klasyczne disco, rock'n'roll, latino, r'n'b, funky house, remiksy pop, italo disco. To wszystko w piątkową noc w Nowym Komitecie zaprezentują: DrEmbe i DJ MFWS.

Start o 21:00. Do godziny 22:00 wejście za darmo. Po 22:00 - 15 zł.

SERCE



SOBOTA – Wharap afterparty

Zagra dla Was DJ Jazzior, mistrz w miksowaniu najlepszych hip-hopowych brzmień, klasyków i świeżych hitów. Czeka Was niezapomniana noc pełna bitów, rymów i czystego vibe’u.

Start: 23:00.