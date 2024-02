Świetna passa mistrzyń przerwana. MKS FunFloor po zaciętym meczu wygrywa w Lubinie!

Budżet obywatelski po raz jedenasty. Miesiąc na zgłaszanie pomysłów

Do 14 marca można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Właśnie wystartowała jedenasta edycja przedsięwzięcia, w którym to mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną wydane miejskie pieniądze. W puli jest prawie 15 mln zł.