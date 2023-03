Azoty Puławy kontra Ostrovia. Nie mogą lekceważyć beniaminka

Wisła Grupa Azoty Puławy zmierzy się w Lubinie z Zagłębiem II. Idealna okazja, żeby postrzelać?

Tylko dwie drużyny w tym roku nie zdobyły nawet punktu. To Górnik Polkowice i Zagłębie II Lubin. To właśnie „Miedziowi” będą w niedzielę kolejnym rywalem Wisły Grupa Azoty (godz. 14). Jeżeli piłkarze Mariusza Pawlaka marzą o awansie, to takie spotkania muszą wygrywać.