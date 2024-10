Azoty Puławy zmierzą się w niedzielę z Piotrkowianinem

Puławianie zmierzą się z przedostatnim zespołem rozgrywek. Drużyna prowadzona przez Michała Matyjasika nie może w obecnym sezonie grać spokojnie.

Od początku piotrkowianie muszą walczyć o korzystne wyniki.Goście mają za sobą osiem spotkań, wszystkie przegrali. Jedyne trzy zdobyte punkty to efekt trzech porażek po serii rzutów karnych. Niedzielny rywal Azotów stracił po „oczka” ze Śląskiem Wrocław (26:26 w meczu, 1:3 w konkursie rzutów karnych), PGE Wybrzeżem Gdańsk (30:30 i 2:3) oraz Energa MMTS Kwidzyn. To starcie zakończyło się porażką 3:4. W regulaminowym czasie było 31:31.

W ostatniej serii spotkań piotrkowianie podejmowali rywala z górnej półki, brązowego medalistę minionego sezonu, Górnika Zabrze. Gospodarze przegrali 26:33. Najskuteczniejszymi zawodnikami w ekipie miejscowych byli grający trener Michał Matyjasik, Paweł Kowalski i Stanisław Makowiejew. Każdy z nich rzucił po pięć bramek.

Puławianie przystąpią do niedzielnej potyczki w dobrych nastrojach. W poniedziałek przywieźli z Wrocławia komplet punktów po wygranej z beniaminkiem Śląskiem 37:35. Dobra postawa w stolicy Dolnego Śląska przełożyła się na powrót na wysokie trzecie miejsce w ligowej tabeli oraz wyróżnienia.

W siódemce ósmej kolejki znalazło się bowiem dwóch zawodników puławskiego zespołu: Piotr Jarosiewicz i Kelian Janikowski. Lewoskrzydłowy zdobył osiem bramek, obrotowy – siedem. Jaką skuteczność wymienienie gracze zaprezentują w niedzielę, przekonamy się po meczu.

Pojedzie do Olsztyna

Bramkarz Azotów Wojciech Borucki otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na konsultację szkoleniową, która odbędzie się w Olsztynie od 31 października do 3 listopada. Razem z nim zaufanie trenera Marcina Lijewskiego będą chcieli zyskać szczypiorniści Piotrkowianina Piotrków Trybunalski, Patryk Grzesik i Krzysztof Żyszkiewicz. Obaj to rozgrywający. Dla Grzesika to pierwsze powołanie wychowanka Piotrkowianina do pierwszej reprezentacji narodowej. Selekcjoner wysłał zaproszenia do 21 zawodników.