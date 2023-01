Polska – Arabia Saudyjska 27:24. Grają dalej w mistrzostwach świata

Aby myśleć o pozostaniu w czempionacie Polacy musieli pokonać dość egzotycznego przeciwnika. Dokonali tego, choć trzeba przyznać, że stylem nie zachwycili. Długo trwała zacięta wymiana ciosów.

Od początku nasi reprezentanci czuli presję wyniku. Dlatego nie obyło się bez kar, strat i prowadzenia przeciwnika – 4:3 w 10. minucie. Sprawy swoje ręce wziął skrzydłowy Arkadiusz Moryto, który trafiał z akcji, ale również z rzutów karnych. Wynik trzymał bramkarz reprezentacji Adam Morawski. Przed przerwą Polska objęła prowadzenie 12:11. Do szatni współgospodarze mistrzostw schodzili przy wyniku 13:12.

Drugą odsłonę nasi reprezentanci rozpoczęli od gry w osłabieniu po karze z pierwszej połowy dla Bartłomieja Bisa. Mimo to zdobyli dwie bramki po mocnych rzutach Szymona Sićki. Trener Patryk Rombel od początku zdecydował się też wpuścić na boisko Michała Daszka i Przemysława Krajewskiego. Doświadczeni zawodnicy uspokoili grę. Prowadzenie wzrosło do czterech trafień (20:16).

Szkoleniowiec Arabii poprosił o przerwę w grze. Jego podopieczni zdołali zmniejszyć straty do trzech goli. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli 27:24 i awansowali do kolejnej MŚ. Teraz rywalizacja przenosi się z katowickiego Spodka do Tauron Areny w Krakowie. Polska grupa B z pierwszej rundy, którą wygrała Francja, przed Słowenią złączona zostanie z grupą A, w której do dalszego etapu awansowały Hiszpania, Czarnogóra i Iran. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Hiszpania. Mecz w środę o godzinie 20.30.

Polska – Arabia Saudyjska 27:24 (13:12)

Polska: Adam Morawski, Jakub Skrzyniarz – Michał Daszek 1, Arkadiusz Moryto 9, Maciej Gębala 1, Tomasz Gębala 1, Przemysław Krajewski 2, Michał Olejniczak 2, Szymon Sićko 8, Piotr Jędraszczyk 1, Patryk Walczak, Jan Czuwara 1, Ariel Pietrasik, Szymon Działakiewicz, Bartłomiej Bis, Krzysztof Komarzewski 1, Piotr Chrapkowski.

Arabia Saudyjska: Ali Alsaffar, Amro Mohammed – Mohammed Al Abbas 2, Abdullah Alhulaili 1, Abdulrahman Al Muwallad, Ahmad Al Abdulali 3, Abdullah Al Hammad, Mahdi Al Salem 3, Hadi Quraish, Hassan Al Janabi 3, Hassan Al Tarauti 1, Sadiq Al Mohsin 2, Marhoon Al Maa 2, Abdullah Al Abbas 5, Haidar Al Hassan, Yousof Al Taweel, Mojtaba Al-Salem 2.

W innym meczu polskiej grupy (B): Słowenia – Francja 31:35.

1.Francja 3 6 102-78

2.Słowenia 3 4 96-77

3.Polska 3 2 74-82

4.Arabia Saud.3 0 66-101