Pożegnanie kapitana i niespodziewana porażka Azotów Puławy

Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek puławski klub podziękował za ponad trzyletnią współpracę Michałowi Jureckiemu. Prezes Jerzy Witaszek wręczył piłkarzowi złotą odznakę „Zasłużony dla Klubu” oraz Medal 20-lecia klubu Azoty Puławy.

Wielokrotny reprezentant Polski dwukrotnie wywalczył z Azotami brązowy medal. Od ponad roku popularny „Dzidziuś” zmaga się z urazem, przed obecnym sezonem rozgrywającemu odnowiła się kontuzja. Zawodnik zdecydował się na zakończenie sportowej kariery, strony polubownie przedwcześnie rozwiązały kontrakt. W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że medalista mistrzostw świata przymierzany jest na stanowisko dyrektora sportowego w Industrii Kielce.

Głogowianie przyjechali do Puław po wyprawie do Lizbony na mecz Ligi Europejskiej ze Sportingiem. Podopieczni Witalija Nata zostali rozgromieni 20:37. Początek spotkania w Puław przebiegał pod dyktando gospodarzy. W grze Chrobrego widać było, że wysoka porażka wciąż „siedzi” w głowach. Z drugiej strony miejscowi dobrze rozpoczęli. Po bramkach Marka Marciniaka i Macieja Zarzyckiego prowadzili w czwartej minucie. Do uzyskania kilkubramkowej przewagi bardzo często na tablicy wyników pojawiał się remis. Ostatnie 10 minut pierwszej odsłony miejscowi wygrali 6:2. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu zespoły schodzili do szatni przy wyniku 15:11 dla Azotów.

Tym razem gospodarze chcieliby jak najszybciej zapomnieć o drugiej odsłonie, a już na pewno końcówkę tej części. Głogowianie zdołali zniwelować straty (z 18:13 w 35 min na 18:17 w 39 min). W 55 min Piotr Jarosiewcz trafił na 25:24. W odpowiedzi Chrobry zdobył dwie kolejne bramki (26:25), a Azoty także dorzuciły dwa trafienia (27:26). Decydujące słowo należało do gości - ponownie dorzucili dwa gole i wygrywali 28:27. Rafałowi Przybylskiemu i spółce zabrakło już czasu na odrobienie strat. Przegrana z Chrobrym 27:28 była już czwartą w sezonie.

Azoty Puławy – Chrobry Głogów 27:28 (15:11)

Azoty: Tsintsadze, Borucki – Adamski 7, Janikowski 6, Jarosiewicz 6, Przybylski 2, Zarzycki 2, Marciniak 2, Burzak 1, Ostroushko 1, Zivkovic, Fedeńczak, Konieczny. Kary: 6 minut.

Chrobry: Stachera, Dereviankin – Grabowski 6, Paterek 6, Zieniewicz 3, Tilte 3, Hajnos 3, Skiba 3, Jamioł 2, Dadej 1, Matuszak 1, Orpik, Strycz. Kary: 6 minut.