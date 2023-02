Plebiscyt na Sportowca 2022 roku rozstrzygnięty! Kto okazał się najlepszy?

Wyboru najlepszej dziesiątki sportowców dokonała nasza kapituła, w której oprócz przedstawicieli redakcji znaleźli się również: Bartłomiej Bałaban – członek zarządu województwa lubelskiego, Jakub Kosowski – dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Lublin oraz Jacek Bąk – były piłkarz reprezentacji Polski, Motor Lublin, Lecha, Poznań czy francuskich klubów: Olympique Lyon i RC Lens.

Każdy członek kapituły miał wytypować dziesiątkę najlepszych jego zdaniem zawodników i zawodniczek, a do tego przyznać punkty. Od jednego do dziesięciu. Po podliczeniu głosów zdecydowanie najlepsza okazała się Aleksandra Mirosław, która w 2022 roku mogła się przede wszystkim pochwalić tytułem mistrzyni Europy we wspinaczce sportowej. Dodatkowo poprawiła też swój własny rekord świata, jeżeli chodzi o wspinaczkę na czas.

Drugą lokatę zajęła Sofia Ennaoui, która po kontuzji w wielkim stylu wróciła na bieżnie. W minionych 12 miesiącach wywalczyła złoto w mistrzostwach Polski w biegu na 1500 metrów. Na tym samym dystansie zdobyła także brąz mistrzostw Europy w Monachium. Była też piąta na mistrzostwach świata w Eugene.

Podium uzupełnił Kacper Stokowski. Zawodnik AZS UMCS został pierwszym pływakiem, który wywalczył medal dla klubu z Lublina na mistrzostwach świata. A tej sztuki dokonał podczas zawodów w Melbourne na 50 m stylem grzbietowym.

Podczas Balu Sportowca Dziennika Wschodniego przyznaliśmy także kilka innych nagród. Drużyną Roku został żużlowy Motor Lublin, a nikomu tej decyzji na pewno tłumaczyć nie trzeba. „Koziołki” pierwszy raz w historii zdobyły tytuł mistrzów Polski. Wyróżnienie dla najlepszego juniora otrzymała kolejna z pływaczek AZS UMCS Laura Bernat. Wyróżnienie dla mecenas sportu otrzymał Lubelski Węgiel Bogdanka. Głosowanie czytelników na sportowca roku wygrał za to Wiktor Bis z Akademii Karate Daniela Iwanka. Specjalne wyróżnienie trafiło także do zmarłego w zeszłym roku znakomitego siatkarza Tomasza Wójtowicza.

LAUREACI BALU SPORTOWCA DZIENNIKA WSCHODNIEGO

Sportowiec roku: 1. Aleksandra Mirosław (KW Kotłownia Lublin, wspinaczka sportowa),

2. Sofia Ennaoui (AZS UMCS Lublin, lekkoatletyka),

3. Kacper Stokowski (AZS UMCS Lublin, pływanie),

4. Dominik Kopeć (Agros Zamość, lekkoatletyka),

5. Dominik Kubera (Motor Lublin, żużel),

6. Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin, lekkoatletyka),

7. Mikkel Michelsen (Motor Lublin, żużel),

8. Laura Bernat (AZS UMCS Lublin, pływanie),

9. Monika Skinder (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, biegi narciarskie),

10. Mateusz Cierniak (Motor Lublin, żużel).

Mecenas Sportu: Lubelski Węgiel Bogdanka.

Drużyna Roku: Motor Lublin (żużel).

Sportowiec Roku wg czytelników Dziennika Wschodniego: Wiktor Bis.

Sportowiec Roku Junior: Laura Bernat.

Wyróżnienie Specjalne za całokształt osiągnięć: Tomasz Wójtowicz.