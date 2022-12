Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Lider mógł stracić pozycję

Symbit w tym spotkaniu wystąpił pozbawiony swoich gwiazd – Łukasza Zająca oraz Piotra Ziółkowskiego. Te absencje były aż nadto widoczne w starciu z jednym z pozytywnych zaskoczeń tego sezonu, czyli zespołem Lipa Team. Po wyrównanej pierwszej połowie, w trzeciej kwarcie widmo porażki zajrzało liderowi mocno w oczy.

Po 30 min Symbit przegrywał 39:48. Na 11 sek. przed końcem było natomiast 56:52 dla Lipa Team. Co więcej, ten zespół był przy piłce. Prosta strata przyniosła jednak trójkę Krzysztofa Adamczyka, a później celny rzut osobisty wykonał Piotr Chabros i doprowadził do dogrywki. W niej błyszczał Grzegorz Gozdur, który zdobył w tym fragmencie 9 pkt i zapewnił Symbitowi triumf 67:63. Co ciekawe, przez wcześniejsze 40 min ten doświadczony koszykarz zdobył tylko 4 „oczka”. Najlepszym graczem meczu był jednak Piotr Chabros, który zdobył 19 pkt. U pokonanych trzeba wyróżnić Kamila Karwasa. Były zawodnik m.in. Siarki Tarnobrzeg zdobył aż 25 pkt.

Ciekawie było również w konfrontacji Lancetu z Lipa Team. Chociaż Medycy są niżej w tabeli, to oni wydawali się być faworytem tej rywalizacji. Szybko objęli prowadzenie i wydawało się, że kontrolują mecz. W czwartej kwarcie jednak się zagapili, co pozwoliło graczom Teamu wyjść na prowadzenie. Ostatnie akcje należały jednak do Lancetu, a konkretnie do Bogusława Szadego, który zapewnił swojej ekipie triumf 45:41. Najlepszymi graczami zwycięzców byli zawodnicy podkoszowi – Szady oraz Grzegorz Kokowicz. Pierwszy zdobył 12, a drugi 11 pkt. U pokonanych świetny mecz rozegrał Sebastian Kijora, który zdobył aż 17 „oczek”. (kk)

Wyniki: BRU – 4te Piętro 45:62 * Lipa Team – Symbit 63:67 * Lancet – Team 45:41 * Adley Hydroizolacje – The Reds Iglo-Klima 55:83 * Quattro Tech. – WinPlay 54:59 * Dom Plus – Piąty Faul 58:69.

Symbit 8 15 542:431 The Reds 8 14 659:495 Quattro Tech. 8 14 493:435 WinPlay 8 14 428:382 4te Piętro 8 12 480:448 Piąty Faul 8 12 453:460 Team 8 11 390:404 Lipa Team 8 11 455:534 Dom Plus 8 11 449:558 Lancet 7 10 404:292 BRU 7 8 322:384 Adley 8 8 327:479

3 grudnia: Symbit – Piąty Faul (godz. 12.15) * Adley – Dom Plus (13.15) * BRU – Quattro Tech. (14.15) * The Reds – WinPlay (15.15) * 4te Piętro – Lancet (16.15).