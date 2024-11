Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Sfaulowane Lisy

Piąta kolejka była rozgrywana na raty. Pierwsza jej część odbyła się tuż przed Świętem Niepodległości, a druga w miniony weekend. Najbardziej zaciętym spotkaniem była rywalizacja Flying Foxes i Piątego Faulu.

Ostatecznie ten mecz zakończył się triumfem Piątego Faulu, który wygrał 54:47. Bohaterem meczu były Karol Lenartowicz, który zdobył 12 pkt. Nikodem Koszałka, znakomity strzelec, tym razem na swoim koncie zapisał 9 „oczek”. W drużynie popularnych Lisów najskuteczniejszy był Wojciech Grygiek, który zdobył 13 pkt.

Wyniki: Prospectiv – Back to the Roots 53:89 * Team Erkado – Quattro Tech. 45:66 * Lipa Team – Dom Plus Kwadrat 38:56 * Bru – Symbit 47:91 * Flying Foxes – Piąty Faul 47:54 * Adley Hydroizolacje – Symbit Brothers 65:54.

Symbit 5 10 440:214 The Reds 5 10 384”277 Roots 5 10 363:266 WinPlay 5 9 335:263 4te Piętro 5 9 295:241 Dom Plus 5 8 277:248 Lancet 5 8 293:274 Lipa Team 5 8 280:262 Piąty Faul 5 8 264:277 Adley 5 8 251:272 Foxes 5 7 275:315 Symbit Brothers 5 6 264:269 Quattro Tech. 5 6 270:287 Erkado 5 6 224:285 BRU 5 6 246:320 Prospectiv 5 6 202:331 RSO 5 5 218:290 Cukropol 5 5 196:386

24 listopada – godz. 9: Dom Plus – Foxes * 10: Cukropol – Roots * 11: 4te Piętro – WinPlay * 12: The Reds – Symbit Brothers * 13: Lipa Team – Lancet * 14: Erkado – BRU * 15: Symbit – Adley * 16: Quattro Tech. – Prospectiv * 17: RSO – Piąty Faul.