Reprezentacja województwa lubelskiego weźmie udział w turnieju piłkarskim Las Vegas Mayor's Cup

– Zawsze powtarzam, że inwestycja w dzieci i młodzież to najlepiej wydane pieniądze. Wydarzenia sportowe na arenie międzynarodowej to bardzo dobra promocja naszego regionu. Ale oprócz tej promocji rywalizacja w duchu fair play ma dodatkową zaletę – uczy młodych zawodników, jak radzić sobie ze stresem i jak kształtować swój charakter i hart ducha – wyjaśnia marszałek Jarosław Stawiarski.

Do Las Vegas wybierze się 18 młodych piłkarzy. Aż dziewięciu z nich reprezentuje Górnika Łęczna, to: Leon Daszkiewicz, Antoni Skurski, Aleksander Król, Bartłomiej Gryzio, Igor Borkowski, Krzysztof Boś, Olivier Klepacki, Mikołaj Stefaniak oraz Jan Szpindor. Dwóch przedstawicieli w USA będzie miała Avia Świdnik, to: Franciszek Kwiatkowski i Bartłomiej Krysa. W zawodach wezmą również udział: Ksawery Gąsiorowski (Podlasie Biała Podlaska), Przemysław Lewandowski (Gaudium Zamość), Mateusz Kot (Motor Lublin), Julian Onyszko (BKS Lublin), Jakub Siarkowski (Sygnał Lublin), Maksymilian Małek (Łada 1945 Biłgoraj) oraz Karol Grzyb (Tomasovia Tomaszów Lubelski).

W sztabie szkoleniowym znaleźli się: Patryk Węcławski (I trener), Arkadiusz Siarkowski (II trener), Paweł Tatara (przedstawiciel/trener LZPN) oraz Michał Stefaniak (team manager).

– Musimy mieć w głowie, że jedziemy po zwycięstwie, ale nie to będzie najważniejsze, a raczej to, że będziemy mogli zmierzyć się z zespołami z innych kontynentów. Wydaje mi się, że najbardziej trafne słowa w kontekście tego wyjazdu, to przygoda życia dla chłopaków. Cieszę się, że po raz kolejny zagramy w Las Vegas – mówi Patryk Węcławski, trener kadry województwa lubelskiego.

Nasza drużyna wyleci do Stanów 11 lutego, pierwszy mecz zagra cztery dni później, a powrót do kraju planowany jest na 19 lutego.