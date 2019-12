Rozgrywki LNBA: Dom Plus się odrodził

Ta drużyna jednak w ligowej tabeli jest dopiero na czwartym miejscu. Wszystko przez to, że ma jeden mecz rozegrany mniej. To zresztą zdecydowany faworyt rozgrywek na trzecim froncie. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie ten zespół grał w Konferencji A. W lecie część zawodników przeniosła się jednak do zaprzyjaźnionej Alpaca-Alfachem, więc Dom Plus przeniósł się do Konferencji C.

Mimo długiej listy osłabień udało się zmontować interesujący skład. Przekonał się o tym w sobotę WinPlay, który wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Paweł Bryłowski i jego koledzy walczyli bardzo ambitnie, ale przegrali 35:40. Mogą zresztą czuć się rozczarowani tym rezultatem, bo prowadzili już nawet różnicą 10 pkt. Z czasem górę wzięła jednak olbrzymia przewaga Domu Plus na tablicach (39:23).

Kapitalny mecz rozegrał zwłaszcza Rafał Duda. Doświadczony podkoszowy skompletował double-double. Na ten wynik złożyło się 10 pkt i 11 zbiórek. Dzielnie wspierał go brat, Michał Duda, który dołożył 7 „oczek”. U pokonanych wyróżnił się natomiast Paweł Bryłowski, zdobywca 8 pkt.

Konferencja C: WinPlay – Dom Plus 35:40 * The Shooters – Akademia HoopLife 46:50 * Adley – Orlikowe Świry 22:59 * UM Lublin – Bobo Team 50:30.