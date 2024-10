Ruszył nowy sezon rozgrywek LNBA

Najwięcej emocji w pierwszej kolejce przyniosła konfrontacja Polskiego Cukru Rodmos z Kaniną. Ci drudzy są beniaminkiem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

W debiutanckim występie byli jednak bliscy sprawienia gigantycznej sensacji. O końcowym wyniku zadecydowało ostatnie 90 sek., które Kanina przegrała 0:7. To spowodowało, że Polski Cukier Rodmos zwyciężył 47:43, chociaż okoliczności tej wiktorii były bardzo szczęśliwe.

W tym czasie aż dwie trójki rzucił Radosław Zagórski. W całym meczu zdobył on 10 pkt. O punkt lepszy był jego klubowy kolega Paweł Zdeb, na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Dla pokonanych 18 pkt zdobył Jakub Wróblewski.

Właściwego rytmu jeszcze szuka zespół 12 Małp, który przegrał 43:56 z Alco. Kapitalny mecz w barwach zwycięzców rozegrał Łukasz Łukawski. Ten świetny center, a jednocześnie bardzo dobry fotograf zapisał na swoim koncie 13 pkt i 11 zbiórek.

Konferencja A: Matematyka – Alpaca Alfachem Team 67:46 * Patobasket – Sky Jumpers 66:40 * Polski Cukier Rodmos – Kanina 47:43 * 12 Małp – Alco 43:56.

Konferencja B: Flying Foxes – Orlikowe Świry 53:37 * Devils – Akademia Wincentego Pola 20:0 (v.o.) * AT Vision – Basketball Fever 51:58 * Angru Dogs – Elektroland Mavs 47:38.

Konferencja C: Bez Cukru – Młode Bogi 60:19 * Moose Lublin BC – Nothing But Net 56:51 * Pozytywne Porycie – Numa Numa Yay 59:44 * Barbewr ekipa – Alleyoop 14:46 * Basket Flow – Lublinianka KUL Basketball 69:24.