CHKS Chełm ma nowego dyrektora sportowego

Ruciak grał m.in. w Skrze Bełchatów i ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. W drużynie narodowej wystąpił w 166 meczach. Po zakończeniu kariery pozostał przy sporcie. Był team managerem w drużynie z Kędzierzyna-Koźla, a od sierpnia 2023 roku w Enea Czarnych Radom. - Bardzo się cieszę, że po owocnych rozmowach doszliśmy do porozumienia, dzięki czemu mogę dołączyć do biało-zielonej rodziny ChKS Chełm. Wierzę, że pomogę w rozwoju klubu pod każdym względem, przede wszystkim sportowym, ale również organizacyjnym, jak i marketingowym. Jestem przekonany, że koordynacja wszystkich działań pomoże klubowi w osiąganiu coraz wyższych celów. Będziemy mogli także budować i promować markę klubu na ogólnopolskiej arenie - mówi na klubowym facebooku Michał Ruciak. - Michała fanom siatkówki raczej przedstawiać nie trzeba. Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad tą decyzją i doszliśmy do wniosku, że z punktu widzenia rozwoju klubu będzie to dobry ruch. Ponadto, Michał Ruciak będzie zaangażowany nie tylko przy pierwszej drużynie, ale również przy Akademii Siatkówki ChKS Chełm oraz pozyskiwaniu sponsorów dla drużyny. Witamy Michała w naszej biało-zielonej rodzinie - mówi wiceprezes spółki Chełmski Klub Sportowy Domink Małys.

Zatrudnienie Ruciaka spowodowało rozstanie z tym stanowiskiem Mariusza Marcyniaka. Środkowy będzie mógł teraz bardziej skupić się grze.

Już w piątek 23 sierpnia odbędzie się prezentacja zespołu CHKS przed nowym sezonem. Początek o godzinie 17.30. Natomiast na 19 zaplanowano otwarty sparing z zespołem z PlusLigi Barkomem Każany Lwów.