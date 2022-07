Do kadry Polskiego Cukru Avii dołączył przyjmujący ze Słowacji

To 33-letni Jakub Hukel. Na swojej pozycji nowy nabytek żółto-niebieskich jest bardzo doświadczonym graczem. W sportowym CV ma występy w wielu krajach Europy i świata. W swojej ojczyźnie reprezentował barwy takich drużyn jak Volejbal Nitra i VK OSMOS Prievidza. Z kolei u sąsiada zza miedzy, w Czechach, Hukel grał w SKV Havirov i VK CEZ Karlovarsko.

Nowy zawodnik świdnickiego klubu zaliczył też siatkarską przygodę w izraelskim Maccabi Hod Hasharon. Kibice w kraju mogą pamiętać go z występów w I-ligowej Victorii PWSZ Wałbrzych. W tym zespole Słowak spędził sezon 2016/2017. Grał również w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów Hukel bronił barw CV Mitteldeutschland. Następnie przeprowadził się do Włoch, gdzie był zawodnikiem Leverano, Tinet Prata di Pordenone i Con.Crea Marigliano. W minionym sezonie przyjmujący ze Słowacji był graczem Union Raiffeisen Waldviertel. Z tym zespołem ligi austriackiej wywalczył mistrzostwo i Puchar kraju. – Słyszałem wiele dobrych opinii o Avii Świdnik, ludziach z nią związanych, organizacji i wspaniałych kibicach. Wiem również, że poziom Tauron.1 Ligi jest wysoki. To były główne powody, dla których wybrałem granie w tym klubie w nadchodzącym sezonie. Jestem bardzo zadowolony, że będę częścią Avii Świdnik – powiedział nowy nabytek Avii, Jakub Hukel. – Jakub to doświadczony zawodnik, który grał już w polskiej pierwszej lidze, wiec zna jej realia i poziom. Dobrze wyszkolony technicznie gracz defensywny, który zapewne wprowadzi dużo spokoju do gry. Myślę że świetnie wpasuje się w nasz zespół – dodał trener Witold Chwastyniak.

Zakontraktowanie przyjmującego ze Słowacji oznacza zakończenie kompletowania składu w drużynie żółto-niebieskich na sezon 2022/2023. Do tej pory nowymi zawodnikami Polskiego Cukru Avii Świdnik zostali przyjmujący Mateusz Łysikowski, który ostatnio grał w Krispolu Września oraz atakujący Maciej Walczak, który zajął miejsce po Bartłomieju Żywno. Walczak reprezentował barwy II-ligowego Orła Międzyrzecz. Ponadto, kibice będą mogli zobaczyć w akcji nowego rozgrywającego z Gwardii Wrocław Sebastiana Matulę oraz kolejnego przyjmującego, tym razem z Chrobrego Głogów, Tomasza Błądzińskiego. Ostatni, nie tak dawno, reprezentował już barwy Avii. Teraz zdecydował się na powrót do Świdnika.

Z poprzedniego sezonu w drużynie ze zostali wszyscy czterej środkowi: Mateusz Siwicki, Przemysław Toma, Konrad Machowicz i Rafał Obermeler, przyjmujący Kamil Kosiba, atakujący Mateusz Rećko, obaj libero Jakub Guz i Tomasz Kuś oraz rozgrywający Łukasz Walawender. Zespół nadal będzie prowadził trener Witold Chwastyniak, który najpierw wywalczył z nim awans do Tauron 1. Ligi, a następnie zajął z szóste, a ostatnio czwarte miejsce. Po zakończeniu minionego sezonu z Polskiego Cukru Aviii odeszli Szymon Seliga, Bartłomiej Żywno, Łukasz Kalinowski i Jakub Urbanowicz.